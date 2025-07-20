Сибіга із понад 80-ма послами відвідали Запоріжжя у переддень наради послів. ФОТОрепортаж

До України для участі в нараді керівників закордонних дипломатичних установ прибули глави українських дипмісій. Нараду завтра відкриє президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно доповів Президенту України Володимиру Зеленському про нашу поїздку з понад 80-ма послами України до Запоріжжя, Запорізької області та Оріхівського району неподалік лінії фронту. Це занурення у реалії війни для глав українських дипмісій, які прибули до України для участі в нараді керівників закордонних дипломатичних установ 2025", - йдеться в повідомленні.

Сибіга наголосив, що саме тут, у прифронтовій області та на фронті, випробовуються на міцність не лише наші воїни та громади, але і рішення наших союзників.

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"Своєчасність та сила рішень про додаткові пакети оборонної підтримки та їхнє надходження на передову. Своєчасність рішень про санкційні удари по російській економіці. Своєчасність відновлення, відбудови та інвестицій. Фронт - це одне з мірил ефективності рішень і результативності роботи як української дипломатії загалом, так і окремих послів. Ситуація тут - це правдива оцінка результатів роботи дипломатів", - додав він.

Також міністр висловив переконання, що за результатами цієї поїздки "ми станемо ще більш переконливими в нашій роботі та подвоїмо зусилля заради досягнення справедливого миру, посилення України та збільшення ціни війни для агресора".

Сибіга розповів, що разом із послами вони відвідали і саме місто, і регіон, побувати на критично важливих підприємствах.

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Серед відвіданих місць: унікальна підземна школа "Січовий колегіум", стратегічні промислові та енергетичні обʼєкти Запоріжжя, меморіальний комплекс "Дерево памʼяті", а також Хортиця.







Глава МЗС додав, що цьогоріч нарада послів проходить під гаслом "Від сили дипломатії — до дипломатії сили".

"І такі поїздки перед початком тижня роботи та пленарних сесій дозволяють відчути справжню силу наших людей і нашого війська, яку ми маємо зміцнювати щодня нашою роботою із партнерами.

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Вже завтра буде відкриття наради Президентом України Володимиром Зеленським, який окреслить ключові пріоритети роботи для дипломатичної системи на найближчий час", - підсумував Сибіга.







