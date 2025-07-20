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Новини Фото Нарада Зеленського з послами
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Сибіга із понад 80-ма послами відвідали Запоріжжя у переддень наради послів. ФОТОрепортаж

До України для участі в нараді керівників закордонних дипломатичних установ прибули глави українських дипмісій. Нараду завтра відкриє президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно доповів Президенту України Володимиру Зеленському про нашу поїздку з понад 80-ма послами України до Запоріжжя, Запорізької області та Оріхівського району неподалік лінії фронту. Це занурення у реалії війни для глав українських дипмісій, які прибули до України для участі в нараді керівників закордонних дипломатичних установ 2025", - йдеться в повідомленні.

Сибіга наголосив, що саме тут, у прифронтовій області та на фронті, випробовуються на міцність не лише наші воїни та громади, але і рішення наших союзників.

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"Своєчасність та сила рішень про додаткові пакети оборонної підтримки та їхнє надходження на передову. Своєчасність рішень про санкційні удари по російській економіці. Своєчасність відновлення, відбудови та інвестицій. Фронт - це одне з мірил ефективності рішень і результативності роботи як української дипломатії загалом, так і окремих послів. Ситуація тут - це правдива оцінка результатів роботи дипломатів", - додав він.

Сибіга із понад 80-ма послами відвідали Запоріжжя

Також міністр висловив переконання, що за результатами цієї поїздки "ми станемо ще більш переконливими в нашій роботі та подвоїмо зусилля заради досягнення справедливого миру, посилення України та збільшення ціни війни для агресора".

Сибіга розповів, що разом із послами вони відвідали і саме місто, і регіон, побувати на критично важливих підприємствах.

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Серед відвіданих місць: унікальна підземна школа "Січовий колегіум", стратегічні промислові та енергетичні обʼєкти Запоріжжя, меморіальний комплекс "Дерево памʼяті", а також Хортиця.

Сибіга із понад 80-ма послами відвідали Запоріжжя
Сибіга із понад 80-ма послами відвідали Запоріжжя
Сибіга із понад 80-ма послами відвідали Запоріжжя

Глава МЗС додав, що цьогоріч нарада послів проходить під гаслом "Від сили дипломатії — до дипломатії сили".

"І такі поїздки перед початком тижня роботи та пленарних сесій дозволяють відчути справжню силу наших людей і нашого війська, яку ми маємо зміцнювати щодня нашою роботою із партнерами.

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Вже завтра буде відкриття наради Президентом України Володимиром Зеленським, який окреслить ключові пріоритети роботи для дипломатичної системи на найближчий час", - підсумував Сибіга.

Сибіга із понад 80-ма послами відвідали Запоріжжя
Сибіга із понад 80-ма послами відвідали Запоріжжя
Сибіга із понад 80-ма послами відвідали Запоріжжя
Сибіга із понад 80-ма послами відвідали Запоріжжя

Автор: 

Запоріжжя (2342) посол (1124) Запорізька область (3857) Сибіга Андрій (574) Запорізький район (190)


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Топ коментарі
+2
Залужний є на фото, а його треба берегти, бо вже ракета прилітала.
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20.07.2025 17:23 Відповісти
+1
Большего идиотизма и представить не возможно
Подобный идиотизм продемонстрировали только поляки
Когда НА ОДНОМ БОРТУ летела в Смоленск практически вся польская власть
И тогда кацапы одним взрывом уничтожили президента и министров
И военных
Почти ВСЮ ПОЛЬСКУЮ ВЕРХУШКУ
Надо было и Зеленскому так же сделать
Всех послов в СУМЫ свозить
И попросить Берлинскую подключиться
К мероприятию
Берлинская умеет такие мероприятия проводить НЕЗАБЫВАЕМО!!!!!!
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20.07.2025 17:35 Відповісти
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У нас є посли виявляється. Хтось їх чув-бачив де у світі?
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20.07.2025 17:03 Відповісти
Это "погружение в реалии войны" в итоге закончится поголовной раздачей УБД. Мелочь, но приятно, придает солидности.
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20.07.2025 17:13 Відповісти
Уявіть - Сибіга раб Єрмака з ОПУ міністр "зібрав ЗАЛУЖНОГО" на видання вказівок Єрмака . Зараз же вже 200відостково це уряд Єрмака , правильно?
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20.07.2025 17:21 Відповісти
Залужний є на фото, а його треба берегти, бо вже ракета прилітала.
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20.07.2025 17:23 Відповісти
А чомусь ракета не прилетіла? Хто знає чому? Може і вони таки слуги не того народу?Адже їх Зе призначав?
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20.07.2025 17:29 Відповісти
Большего идиотизма и представить не возможно
Подобный идиотизм продемонстрировали только поляки
Когда НА ОДНОМ БОРТУ летела в Смоленск практически вся польская власть
И тогда кацапы одним взрывом уничтожили президента и министров
И военных
Почти ВСЮ ПОЛЬСКУЮ ВЕРХУШКУ
Надо было и Зеленскому так же сделать
Всех послов в СУМЫ свозить
И попросить Берлинскую подключиться
К мероприятию
Берлинская умеет такие мероприятия проводить НЕЗАБЫВАЕМО!!!!!!
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20.07.2025 17:35 Відповісти
Не виключаю що ця нарада була приводом витягти Залужного - яка ціль, ДЛЯ ЧОГО? це питання, а чому -є відповідь - у нього рейтинг співмірний з зЄ (майже рівний)
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20.07.2025 17:39 Відповісти
А що технічні засоби не дозволяють показати всі наслідки фашистської навали??? Чи для нас головне--піар і шоу Я вже не говрю про пусті витрати. Ніколи цього не зрозумію,бо це показово для лохів.
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20.07.2025 17:38 Відповісти
Слідкуємо, затамувавши подих.
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20.07.2025 17:39 Відповісти
жирует курвария
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20.07.2025 17:42 Відповісти
Який сенс катати послів і яка користь від цього ?
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20.07.2025 17:46 Відповісти
 
 