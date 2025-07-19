Україна повертатиме в офіційний вжиток українські назви іноземних міст, - Сибіга
Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про намір держави активно впроваджувати в офіційний вжиток українські назви іноземних топонімів.
Про це міністр написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Нещодавно мені на стіл принесли ноту іноземної держави, якою вона до нас зверталася з якогось питання. Я почав читати текст, допоки не дійшов до слова "Kiev". Далі вже не читав. Розпорядився: "Повернути без розгляду та більше не приймати". Спершу треба вивчити правопис назв українських міст, а потім "поновлювати запевнення в глибокій повазі"", - розповів очільник зовнішньополітичного відомства.
Він зазначив, що використання назв українських міст має відповідати українській транслітерації: Kyiv, Odesa, Lviv, Kharkiv, Chernihiv, Chornobyl.
За словами міністра, Україна вже досягла суттєвого прогресу в боротьбі за коректне написання своїх топонімів у світі. До цього процесу долучилися провідні міжнародні медіа, уряди та організації.
Глава МЗС наголосив, що настав час зробити "наступний великий крок" – відновити в Україні традиційні українські назви іноземних міст: Берестя замість Бреста, Білгород замість Бєлгорода, Доброчин замість Дебрецена тощо.
"Використання українських назв - наше суверенне національне право, яке до того ж відповідає діючому законодавству. Частина 3 статті 41 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" прямо передбачає перевагу для українських назв іноземних топонімів", - нагадав міністр.
Сибіга розповів, що МЗС України планує ініціювати фахову дискусію, громадське обговорення та міжвідомчу роботу для систематизації вживання українських назв іноземних топонімів.
"Як у випадку з виправленням некоректного використання іноземцями назв наших міст, так і у випадку переходу на українські назви іноземних топонімів - це насамперед про повагу. Точніше, нашу самоповагу як держави. Інші будуть поважати нас лише якщо ми поважатимемо самих себе", - резюмував міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А Вам є що робити? То робіть і не патякайте тут.
Вам ще орден "За самоповагу" від презедента отримувати
Мокша, Віпурі, наприклад
До речі, Відень вже давно в такому правописі, хоча німецькою це місто вимовляється "Вієна"
еще один министр культуры. на немецком вена - "вин"