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Новини Українські назви іноземних міст
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Україна повертатиме в офіційний вжиток українські назви іноземних міст, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про намір держави активно впроваджувати в офіційний вжиток українські назви іноземних топонімів.

Про це міністр написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Нещодавно мені на стіл принесли ноту іноземної держави, якою вона до нас зверталася з якогось питання. Я почав читати текст, допоки не дійшов до слова "Kiev". Далі вже не читав. Розпорядився: "Повернути без розгляду та більше не приймати". Спершу треба вивчити правопис назв українських міст, а потім "поновлювати запевнення в глибокій повазі"", - розповів очільник зовнішньополітичного відомства.

Він зазначив, що використання назв українських міст має відповідати українській транслітерації: Kyiv, Odesa, Lviv, Kharkiv, Chernihiv, Chornobyl.

За словами міністра, Україна вже досягла суттєвого прогресу в боротьбі за коректне написання своїх топонімів у світі. До цього процесу долучилися провідні міжнародні медіа, уряди та організації.

Глава МЗС наголосив, що настав час зробити "наступний великий крок" – відновити в Україні традиційні українські назви іноземних міст: Берестя замість Бреста, Білгород замість Бєлгорода, Доброчин замість Дебрецена тощо.

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"Використання українських назв - наше суверенне національне право, яке до того ж відповідає діючому законодавству. Частина 3 статті 41 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" прямо передбачає перевагу для українських назв іноземних топонімів", - нагадав міністр.

Сибіга розповів, що МЗС України планує ініціювати фахову дискусію, громадське обговорення та міжвідомчу роботу для систематизації вживання українських назв іноземних топонімів.

"Як у випадку з виправленням некоректного використання іноземцями назв наших міст, так і у випадку переходу на українські назви іноземних топонімів - це насамперед про повагу. Точніше, нашу самоповагу як держави. Інші будуть поважати нас лише якщо ми поважатимемо самих себе", - резюмував міністр.

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Автор: 

МЗС (4225) мова (746) Сибіга Андрій (571)


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Топ коментарі
+16
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19.07.2025 18:50 Відповісти
+10
Ну як більше проблем в Україні немає, мзс більше робити нема чого,то тоді хай буде це.
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19.07.2025 18:46 Відповісти
+9
Сибіга - русня....какая разніца
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19.07.2025 18:48 Відповісти
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Ну як більше проблем в Україні немає, мзс більше робити нема чого,то тоді хай буде це.
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19.07.2025 18:46 Відповісти
тут зх васи дозволю собі не погодитись. Це може бути справою міністра ЗС. І це грошей вам Андрей Андеерв не коштуватиме ! Так що....
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19.07.2025 18:49 Відповісти
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19.07.2025 18:50 Відповісти
тобто давайте називати Відень Веной?так проще мі прівіклі?
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19.07.2025 19:08 Відповісти
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19.07.2025 19:34 Відповісти
Що за ідіотський коментар?

А Вам є що робити? То робіть і не патякайте тут.
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19.07.2025 19:11 Відповісти
Ви, пане міністре, обережно там - не постраждайте "в боротьбі за коректне написання".
Вам ще орден "За самоповагу" від презедента отримувати
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19.07.2025 19:31 Відповісти
Maskva
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19.07.2025 18:47 Відповісти
ЗЄрусні POHUY. Демонструють всім свій POHUYзм і що ви їм зробите?
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19.07.2025 18:49 Відповісти
Сибіга - русня....какая разніца
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19.07.2025 18:48 Відповісти
Жодної вкраденої "рососсії". Використовувати в офіц.паперах МЗС - Х*ЙЛОСТАН або, для початку, МОСКОВІЯ
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19.07.2025 18:54 Відповісти
Москва- Кучково. Росия- Московія.
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19.07.2025 18:59 Відповісти
Москальстан.
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19.07.2025 19:22 Відповісти
Вот так бывает, когда голосуешь по приколу😌
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19.07.2025 18:55 Відповісти
министр образования, у которого "диплом ни разу не спросили при приеме на работу", и который вообще отказался из-за плагиата от степени; министр цифровой хрени, у которого "роль кибербезопасности преувеличена" и с подачи которого узаконены "электронные" и бумажные документы, всякие казино и остальные приколы; министр закордонных справ, который не читает документы от других стран, потому как плохо написано\переведено набранными им же "специалистами". и остальная веселая компания. все это конечно неоценимые и незаменимые люди с которыми легко и радостно плыть на дно. жаль, конечно, что говно не тонет, особенно с двойным гражданством.
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19.07.2025 18:57 Відповісти
Цього дебіла міністра освіти привів за руку руснявий ЗЕпідор женя кошовий.

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19.07.2025 19:02 Відповісти
І препіздент юрИст..
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19.07.2025 19:33 Відповісти
От вміють зелені рукожопи любий пук в потужніть перетворювати та масштабувати.Те що малрб бути як технічною роботою клерків вони в потужність незламну перетворили
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19.07.2025 18:59 Відповісти
касапські назви повертати в український правопис.
Мокша, Віпурі, наприклад
До речі, Відень вже давно в такому правописі, хоча німецькою це місто вимовляється "Вієна"
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19.07.2025 19:00 Відповісти
Китай на різних мовах по різному і пишеться і звучить. І шо?
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19.07.2025 19:21 Відповісти
нічо, так і буде як наші скажуть. Хіба що рашисти вонятимуть...
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19.07.2025 19:40 Відповісти
"хоча німецькою це місто вимовляється "Вієна"

еще один министр культуры. на немецком вена - "вин"
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19.07.2025 19:44 Відповісти
Скільки зразу тут кацапських ботів вилізло з підгорівшими сраками. Авжеж, це відкриття ще одного фронту проти рашистської пропаганди яку вона поширювала все життя не тільки проти України а і проти всього світу. Тому якраз давно потрібно було відпивати світу очі від лайна яким Московія замазувала століттями. Давно потрібно показати світу що все що до сих пір вони думали це брехня яку їм втюхували кремлівські доктора
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19.07.2025 19:16 Відповісти
Але Жешув Ряшевом Україна не назве.
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19.07.2025 19:39 Відповісти
почати треба з Холма і Перемишля, полякам має сподобатися
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19.07.2025 20:23 Відповісти
Стамбул стане Константинополем? Починаємо всеукраїнське обговорення і попросим Трампа його фінансувати.
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19.07.2025 19:17 Відповісти
З цього і цим все починається. Тільки закляті вороги будуть захищати топоніми російського походження. Кожна країна відрізняється мовою та топонімами. Це мали зробити ще давно. Але московські хазяї не давали. Хто не хоче від москви відірватись, той голосно гавкатиме.
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19.07.2025 19:22 Відповісти
тупі "економісти" і "фінансисти" а попросту кац. тролі. Чому ж тоді улуси-московити першою ж справою викорінюють все українське на окупованих територіях: мову, топоніми , памя`тники, книги, і т.п. Шо ж їм нема чого робити?
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19.07.2025 19:27 Відповісти
Гроші закопують, що й ми зараз зробимо. Хоч, краще було б на дрони бюджет витрачати.
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19.07.2025 19:35 Відповісти
Использование украинских названий - наше суверенное национальное право, Использование иностранных названий - тоже наше суверенное национальное право?! Или это другое? Иностранцы не смогут послать его ***** с документом где будет по их мнению, по факту исковерканы названия городов других стран?! 🤔
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19.07.2025 19:37 Відповісти
Кожна країна має свою форму топонімів, відповідну мові.Так що «ісковєркани» на москальський манер вони у нас зараз. А будуть свої, українські!
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19.07.2025 19:48 Відповісти
сибига,бери сына, кума, свата ,лопату и на фронт, а то города переименуешь, а защищать некому
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19.07.2025 19:43 Відповісти
Насамперед, давно вже мали б перейменувати ×уйлостан на московію або, як варіант, на "плінтусне говнище".
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19.07.2025 19:43 Відповісти
Краще б визначилися вже: сєвастополь - або Ахтіяр? Євпаторія - або Ґезльов, або Керкінітида? Білогорськ чи Карасубазар? Ось це треба просувати, хоб хоч якось дошкулити орчатині. Приймати офіційні рішення, на кшталт перейменування Луганська на Бандерштадт. З міжнародною імплєментацією, щоб в усьому світі на мапах позначали. Вони ж визнають юрисдикцію України над тою місцевістю?
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19.07.2025 19:50 Відповісти
короче, имитация деятельности с патриотическим фоном
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19.07.2025 20:00 Відповісти
 
 