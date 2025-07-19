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Новости Украинские названия иностранніх городов
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Украина вернет в официальное употребление украинские названия иностранных городов, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о намерении государства активно внедрять в официальное употребление украинские названия иностранных топонимов.

Об этом министр написал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Недавно мне на стол принесли ноту иностранного государства, которой оно к нам обращалось по какому-то вопросу. Я начал читать текст, пока не дошел до слова "Kiev". Дальше уже не читал. Распорядился: "Вернуть без рассмотрения и больше не принимать". Сначала надо изучить правописание названий украинских городов, а потом "возобновлять заверения в глубоком уважении"", - рассказал глава внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что использование названий украинских городов должно соответствовать украинской транслитерации: Kyiv, Odesa, Lviv, Kharkiv, Chernihiv, Chornobyl.

По словам министра, Украина уже достигла существенного прогресса в борьбе за корректное написание своих топонимов в мире. К этому процессу присоединились ведущие международные медиа, правительства и организации.

Глава МИД подчеркнул, что пришло время сделать "следующий большой шаг" - восстановить в Украине традиционные украинские названия иностранных городов: Берестя вместо Бреста, Билгород вместо Белгорода, Доброчин вместо Дебрецена и тому подобное.

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"Использование украинских названий - наше суверенное национальное право, которое к тому же соответствует действующему законодательству. Часть 3 статьи 41 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" прямо предусматривает преимущество для украинских названий иностранных топонимов", - напомнил министр.

Сибига рассказал, что МИД Украины планирует инициировать профессиональную дискуссию, общественное обсуждение и межведомственную работу для систематизации употребления украинских названий иностранных топонимов.

"Как в случае с исправлением некорректного использования иностранцами названий наших городов, так и в случае перехода на украинские названия иностранных топонимов - это. прежде всего, об уважении. Точнее - нашем самоуважении как государства. Другие будут уважать нас, только если мы будем уважать самих себя", - резюмировал министр.

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Автор: 

МИД (7053) язык (3783) Сибига Андрей (565)


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Топ комментарии
+25
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19.07.2025 18:50 Ответить
+20
Ну як більше проблем в Україні немає, мзс більше робити нема чого,то тоді хай буде це.
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19.07.2025 18:46 Ответить
+15
Сибіга - русня....какая разніца
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19.07.2025 18:48 Ответить
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Ну як більше проблем в Україні немає, мзс більше робити нема чого,то тоді хай буде це.
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19.07.2025 18:46 Ответить
тут зх васи дозволю собі не погодитись. Це може бути справою міністра ЗС. І це грошей вам Андрей Андеерв не коштуватиме ! Так що....
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19.07.2025 18:49 Ответить
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19.07.2025 18:50 Ответить
тобто давайте називати Відень Веной?так проще мі прівіклі?
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19.07.2025 19:08 Ответить
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19.07.2025 19:34 Ответить
Що за ідіотський коментар?

А Вам є що робити? То робіть і не патякайте тут.
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19.07.2025 19:11 Ответить
Ви, пане міністре, обережно там - не постраждайте "в боротьбі за коректне написання".
Вам ще орден "За самоповагу" від презедента отримувати
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19.07.2025 19:31 Ответить
Maskva
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19.07.2025 18:47 Ответить
ЗЄрусні POHUY. Демонструють всім свій POHUYзм і що ви їм зробите?
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19.07.2025 18:49 Ответить
Сибіга - русня....какая разніца
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19.07.2025 18:48 Ответить
Жодної вкраденої "рососсії". Використовувати в офіц.паперах МЗС - Х*ЙЛОСТАН або, для початку, МОСКОВІЯ
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19.07.2025 18:54 Ответить
Москва- Кучково. Росия- Московія.
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19.07.2025 18:59 Ответить
Москальстан.
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19.07.2025 19:22 Ответить
Вот так бывает, когда голосуешь по приколу😌
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19.07.2025 18:55 Ответить
министр образования, у которого "диплом ни разу не спросили при приеме на работу", и который вообще отказался из-за плагиата от степени; министр цифровой хрени, у которого "роль кибербезопасности преувеличена" и с подачи которого узаконены "электронные" и бумажные документы, всякие казино и остальные приколы; министр закордонных справ, который не читает документы от других стран, потому как плохо написано\переведено набранными им же "специалистами". и остальная веселая компания. все это конечно неоценимые и незаменимые люди с которыми легко и радостно плыть на дно. жаль, конечно, что говно не тонет, особенно с двойным гражданством.
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19.07.2025 18:57 Ответить
Цього дебіла міністра освіти привів за руку руснявий ЗЕпідор женя кошовий.

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19.07.2025 19:02 Ответить
І препіздент юрИст..
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19.07.2025 19:33 Ответить
От вміють зелені рукожопи любий пук в потужніть перетворювати та масштабувати.Те що малрб бути як технічною роботою клерків вони в потужність незламну перетворили
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19.07.2025 18:59 Ответить
касапські назви повертати в український правопис.
Мокша, Віпурі, наприклад
До речі, Відень вже давно в такому правописі, хоча німецькою це місто вимовляється "Вієна"
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19.07.2025 19:00 Ответить
Китай на різних мовах по різному і пишеться і звучить. І шо?
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19.07.2025 19:21 Ответить
нічо, так і буде як наші скажуть. Хіба що рашисти вонятимуть...
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19.07.2025 19:40 Ответить
"хоча німецькою це місто вимовляється "Вієна"

еще один министр культуры. на немецком вена - "вин"
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19.07.2025 19:44 Ответить
мій батько 5 років прослужив в Відні в складі окупаційного контингенту; в школі, в інституті вчив німецьку, і, коли згадував своє фронтове і післяфронтове минуле - вимовляв "Вієна".
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19.07.2025 21:15 Ответить
"вимовляв "Вієна"

не правильно вимовляв, правильно "вин"
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19.07.2025 21:41 Ответить
Скільки зразу тут кацапських ботів вилізло з підгорівшими сраками. Авжеж, це відкриття ще одного фронту проти рашистської пропаганди яку вона поширювала все життя не тільки проти України а і проти всього світу. Тому якраз давно потрібно було відпивати світу очі від лайна яким Московія замазувала століттями. Давно потрібно показати світу що все що до сих пір вони думали це брехня яку їм втюхували кремлівські доктора
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19.07.2025 19:16 Ответить
Але Жешув Ряшевом Україна не назве.
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19.07.2025 19:39 Ответить
почати треба з Холма і Перемишля, полякам має сподобатися
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19.07.2025 20:23 Ответить
Так поляки назвуть Львів Львувом , Івано- Франківськ Станіславувом і т.д і т.п і що далі Сибіга ноту протесту дасть , як мені вже цей ідіотизм набрид.
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19.07.2025 21:09 Ответить
Стамбул стане Константинополем? Починаємо всеукраїнське обговорення і попросим Трампа його фінансувати.
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19.07.2025 19:17 Ответить
З цього і цим все починається. Тільки закляті вороги будуть захищати топоніми російського походження. Кожна країна відрізняється мовою та топонімами. Це мали зробити ще давно. Але московські хазяї не давали. Хто не хоче від москви відірватись, той голосно гавкатиме.
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19.07.2025 19:22 Ответить
тупі "економісти" і "фінансисти" а попросту кац. тролі. Чому ж тоді улуси-московити першою ж справою викорінюють все українське на окупованих територіях: мову, топоніми , памя`тники, книги, і т.п. Шо ж їм нема чого робити?
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19.07.2025 19:27 Ответить
Гроші закопують, що й ми зараз зробимо. Хоч, краще було б на дрони бюджет витрачати.
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19.07.2025 19:35 Ответить
див попередній допис...
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19.07.2025 20:36 Ответить
Про Константинопіль?
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19.07.2025 21:08 Ответить
Использование украинских названий - наше суверенное национальное право, Использование иностранных названий - тоже наше суверенное национальное право?! Или это другое? Иностранцы не смогут послать его ***** с документом где будет по их мнению, по факту исковерканы названия городов других стран?! 🤔
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19.07.2025 19:37 Ответить
Кожна країна має свою форму топонімів, відповідну мові.Так що «ісковєркани» на москальський манер вони у нас зараз. А будуть свої, українські!
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19.07.2025 19:48 Ответить
сибига,бери сына, кума, свата ,лопату и на фронт, а то города переименуешь, а защищать некому
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19.07.2025 19:43 Ответить
Насамперед, давно вже мали б перейменувати ×уйлостан на московію або, як варіант, на "плінтусне говнище".
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19.07.2025 19:43 Ответить
Краще б визначилися вже: сєвастополь - або Ахтіяр? Євпаторія - або Ґезльов, або Керкінітида? Білогорськ чи Карасубазар? Ось це треба просувати, хоб хоч якось дошкулити орчатині. Приймати офіційні рішення, на кшталт перейменування Луганська на Бандерштадт. З міжнародною імплєментацією, щоб в усьому світі на мапах позначали. Вони ж визнають юрисдикцію України над тою місцевістю?
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19.07.2025 19:50 Ответить
короче, имитация деятельности с патриотическим фоном
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19.07.2025 20:00 Ответить
саме головне треба повернути на офіційному державному рівні історичну назву московщини - московія. аджеж ми називаємо німеччиною дойчланд чи джемені, угорщиною мадьяр чи хангарі, наприклад туреччина до цього часу тбілісі називає тіфліс, тож коментована пропозиція має сенс.
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19.07.2025 20:30 Ответить
А коли це Бєлгород і Дебрецен були українськими містами ?
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19.07.2025 20:41 Ответить
Бувають секретні джерела на кшталт отаких:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4

(Я сам мав родича з Білгородщини, який народився й виріс у чисто українському селі Куток).

Але приналежність міста до котроїсь держави - то не єдиний чинник. Важить і сусідство, коли близькі закордонні міста називають, принатуривши до власної мови (як отой Доброчин).

Поляки, наприклад, Калінінґрад ніколи не переставали називати Królewiec (перехамаркавши нім. Königsberg), і Берестя в них - Brześć.
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19.07.2025 21:12 Ответить
Так українці по всьому світу живуть ,давайте і канадські міста на український лад перейменуємо. А що стосується Калінінграда - Кьонігсберга -Крулевця ,то тодішнє герцогство Пруське деякий час було вассалом Речі Посполитої ,от з тих пір і з'явилась назва Крулевець.
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19.07.2025 21:22 Ответить
Я Вам відрию велику таємницю: ми й так їх перейменовуємо на свій лад. Навіть отой Лондон, що його англійці безсовіcно й зовсім неправильно вимовляють Ланден, чи Копенгаген, що його данці називають іще безсовісніше й геть-чисто не по-людськи:

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=K%C3%B8benhavn+pronunciation+danish#fpstate=ive&vld=cid:199cc5ea,vid:u05X2_knceU,st:0
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19.07.2025 21:37 Ответить
Що це за дешеві понти , показати які ми круті , це навпаки ще більш підкреслить нашу меншовартість і виставить нас перед всім Світом на посміховище .
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19.07.2025 20:45 Ответить
Не перед усім. Усе залежить від традиції. Чехи, наприклад, München називають Mnichov, Nürnberg - Norimberk, а Regensburg - Režno.

І сміху з того приводу щось не чути.
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19.07.2025 21:21 Ответить
Країна Моксель
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19.07.2025 20:54 Ответить
Як ішов я з Дебречина додому,
Перейшла ми чорна кура дорогу,
Іди, іди, чорна кура додому!
Не заважай, не заважай
По дорозі нікому.

Як ішов я з Дебречина до Хусту,
Знайшов лем я вишиваную хустку,
Ой, чи мила, чи не мила ї шила,
Лем би, лем би, вона
Вишиваною била.

Як ішов я з Бардейова додому,
Про той вечір не розкажу нікому.
Так мя мила притискала до себе - ой!
Чи любиш мя, чи не любиш,
Бо я млію без тебе!
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19.07.2025 20:57 Ответить
Так це галицький діалект ,а не теперішня літературна українська мова.
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19.07.2025 21:00 Ответить
Діалект є частиною мови!
Буду вдячний, якщо Ви наведете офіціальну назву міста з академічного словника Української мови.
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19.07.2025 21:06 Ответить
Дебрецен , і вибачте що це за "Лемківська мова " ,коли це діалект став мовою , в нас що лемківький народ чи нація з'явився ?
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19.07.2025 21:14 Ответить
Якщо Ви не знаєте, хто такі Лемки, то раджу хоча б загуглити!
Це народ, який з давних давен жив на кордоні між Україною та Польщею, по обидва боки кордону, і який сильно постраждав як від польських утисків, так і від совьетських.
Знаю, бо сам маю Лемківські корені, хоча і живу наразі в Одесі.
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19.07.2025 21:20 Ответить
А гуцули ,бойки та ін - теж окремі народи ,а закарпатський діалект взагалі дуже відрізняється від теперішньої української мови ,там взагалі половину слів одразу не зрозумієш.
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19.07.2025 21:31 Ответить
Не "Народи", а "Народності".
Лемки завжди вважали себе Українцями, за що і страждали, як я раніше вже писав, і від поляків, і від совьетів!
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19.07.2025 21:36 Ответить
Одне лише примусове виселення Лемків з території Польщі до радянського союзу після війни чого варте! І розселяли їх по всій території Україні, від Львівської області і до Донбасу... звісно - на пусте місце!
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19.07.2025 21:42 Ответить
До речі - "Плине кача" - це саме Лемківська пісня.... якщо Ви не знали!
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19.07.2025 21:25 Ответить
І не галицький диалект, а Лемківською мовою!
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19.07.2025 21:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HU-488aAYto Слухати тут.
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19.07.2025 21:04 Ответить
Ну якщо вже вирішили зайнятися цим, а не чимось більш корисним, то поверніть вже 3.14дєрації історичну назву - Московія. Це матиме нормальний ефект + назву цю весь Захід ще не забув
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19.07.2025 21:20 Ответить
До речі ,навіть в совєтському серіалі "россія молодая" шведи кажуть московія ,а не россія ,цікаво як таке тодішня совєтська цензура пропустила.?
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19.07.2025 21:27 Ответить
 
 