Украина вернет в официальное употребление украинские названия иностранных городов, - Сибига

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о намерении государства активно внедрять в официальное употребление украинские названия иностранных топонимов.

Об этом министр написал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Недавно мне на стол принесли ноту иностранного государства, которой оно к нам обращалось по какому-то вопросу. Я начал читать текст, пока не дошел до слова "Kiev". Дальше уже не читал. Распорядился: "Вернуть без рассмотрения и больше не принимать". Сначала надо изучить правописание названий украинских городов, а потом "возобновлять заверения в глубоком уважении"", - рассказал глава внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что использование названий украинских городов должно соответствовать украинской транслитерации: Kyiv, Odesa, Lviv, Kharkiv, Chernihiv, Chornobyl.

По словам министра, Украина уже достигла существенного прогресса в борьбе за корректное написание своих топонимов в мире. К этому процессу присоединились ведущие международные медиа, правительства и организации.

Глава МИД подчеркнул, что пришло время сделать "следующий большой шаг" - восстановить в Украине традиционные украинские названия иностранных городов: Берестя вместо Бреста, Билгород вместо Белгорода, Доброчин вместо Дебрецена и тому подобное.

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"Использование украинских названий - наше суверенное национальное право, которое к тому же соответствует действующему законодательству. Часть 3 статьи 41 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" прямо предусматривает преимущество для украинских названий иностранных топонимов", - напомнил министр.

Сибига рассказал, что МИД Украины планирует инициировать профессиональную дискуссию, общественное обсуждение и межведомственную работу для систематизации употребления украинских названий иностранных топонимов.

"Как в случае с исправлением некорректного использования иностранцами названий наших городов, так и в случае перехода на украинские названия иностранных топонимов - это. прежде всего, об уважении. Точнее - нашем самоуважении как государства. Другие будут уважать нас, только если мы будем уважать самих себя", - резюмировал министр.

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