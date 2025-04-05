Кабмин утвердил новое правописание крымскотатарского языка на основе латиницы
Крымскотатарский язык перевели на латинскую графику.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.
"4 апреля 2025 года Кабинет Министров Украины сделал важный шаг в направлении сохранения языковой самобытности крымскотатарского народа. Правительство поддержало предложение, поданное Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести, относительно использования нового правописания крымскотатарского языка, которое было одобрено Национальной комиссией по вопросам крымскотатарского языка", - говорится в сообщении.
Как разрабатывали правописание
Этот документ - результат масштабной работы, которая продолжалась с 2023 года, согласно правительственному распоряжению. Правописание базируется на алфавите, утвержденном еще в сентябре 2021 года, и предусматривает использование латинской графики, что соответствует современным языковым тенденциям и исторической традиции крымскотатарского языка.
Над созданием правописания работали ведущие языковеды, ученые и представители крымскотатарского народа. В частности, к разработке присоединились Министерство образования и науки Украины, Институт языкознания им. А.А. Потебни НАН Украины, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Меджлис крымскотатарского народа и другие специалисты.
Суть правописания
Утвержденные правила охватывают написание, обучение, использование в медиа, литературе и топонимике. Они рекомендованы к применению всеми государственными органами, включая местные администрации и военные администрации, в частности на территории временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя.
"Разработка правописания крымскотатарского языка является составной частью выполнения Стратегии развития крымскотатарского языка до 2032 года, которая координируется Национальной комиссией по вопросам крымскотатарского языка. Напомним, что постоянный представитель является сопредседателем этой комиссии", - отметили в ведомстве.
"Это решение имеет важное символическое и практическое значение: оно не только обеспечивает реализацию прав коренного народа Украины, но и поддерживает межкультурный диалог в многонациональном государстве", - добавили в Представительстве.
В ведомстве отметили, что переход крымскотатарского языка на латинскую графику продолжался со времен обретения Украиной независимости, и этот процесс уже завершен.
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дa тaтaры угоняли нa свои рaбские рынки всех до кого могли дотянуться. тaм ВСЯ экономикa Крымa держaлaсь нa рaбaх.
Пошуки доводів своєї "неправоти" не входить до моїх обов"язків...
Кримські татари склалися шляхом змішування різних тюркомовних кочових народів степового Криму та Причорномор'я - тюркські татарські племенаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8#cite_note-FOOTNOTE%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81,_%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%83%D0%BC%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B22021800-92 [82]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8#cite_note-enbrit-59 [51]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8#cite_note-sadur-93 [83]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8#cite_note-MFK2006-94 [84]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8#cite_note-%D1%96%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2-95 [85], західні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96 половці, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8 авари, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B3%D0%B8 печеніги, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8 хозари, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F булгари, незначною міроюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8#cite_note-140 [130] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96 середньовічні ногаї (звідси назва степового субетносу кримських татар) з жителями гірської і передгірної частини півострова - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8 алани, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8 греки, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8 кримські готи, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%84%D0%B8 скіфи, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96 італійці та іншіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8#cite_note-141 [131]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8#cite_note-%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD-142 [132]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8#cite_note-143 [133].
Ти читав лише Вікіпедію - а я вивчав історичні праці, та спілкувався безпосередньо з представниками цих народів, живучи тривалий час, поряд з ними...
Так хто має більший обсяг знань та про яку "суміш" може вестись мова?
Ногаї - вчорашні кочовики. І у них родоплемінні зв"язки набагато тісніші, ніж у середовищі європейських народів. Я жив близько десяти років поряд з казахами. Це такий самий кочовий народ. Вони до цих пір знають свою родо-племінну структуру (як "жус", так і рід). Нам це важко зрозуміть, бо такі зв"язки у нас уже щезли.
Я перестаю вести з тобою полеміку, бо бачу, що це суперечка школяра зі студентом ВУЗу... Твоє "поверхаххапайство" неперевершене... І я не бачу сенсу читать тобі лекцію - марне витрачання часу...
Я єдиний раз в житті був в Криму - на мою українську приязно реагували ВИКЛЮЧНО кримські татари - і відповідали охоче українською. В Дрогобичі, звідки я, багато (як і всюди) біженців. Киримли давно заговорили Українською. Люди з певних Українських областей далі кацапською.
Мені по)(еру хто там живе і хто планує там жити, я говорю історичний факт. Ця територія була Китаєм, а стала кацапією.
Ми кацапів навчили грамоті, передали в користування свою абетку, а потім її їм подаруємо і візьмем чужу, яка слабо пристосована до слов"янської фонетики... Це все одно, що віддать комусь власну квартиру і піти в орендовану...
- Може і Україні потрібно переходити на латиницю?
- Mozhe i Ukraini potribno perekhodyty na latynytsiu?
- Mozhe i Ukraini potribno perekhodyty na latynytsiu?
Питання: навіщо нам ускладнювать те, що у нас УЖЕ існує в ПРОСТОМУ вигляді? Це ж лише маленька часточка - в одній короткій фразі! Чотири здвоєні знаки!
Шоб було?!!!
Особисто я, вважаю будь яку релігію злом. )
Кирилиця, вірніше москалиця (бо абетки для всіх "малих народів" в серисери будувалися все ж на основі расєйської) - була нав'язана кацапами для оптичної схожості написаного тексту расєйською (чекісти інастранні букви нє панімалі) - і, наприклад, марійською, адигейською, казахською, азербайджанською - і можна ше раз кинути лозунг про те, шо між ними тисячі кілометрів, але всєнароти sssr - братья.
Прибалтів не вдалося перевести на кирилицю, грузинів з вірменами теж: не далися, молодці - зрозуміли на маскві, шо можна відгрести ше більше проблем, аніж вже було під час насильницького "братання" - i лишили в спокої.
Тепер з мовою киримли, історично-лінґвістичний екскурс.
В 20х роках 20го століття Мустафа Кемаль Паша, наречений потім Ататюрком (батьком турків) запровадив в турецькій частині того, що залишилося від розваленоі Османськоої Імперії республіку, відділив релігійну владу від світської і перевів мову з арабської абетки на латиницю, зобов'язавши всіх молодих вчитися грамоті. І це був ********** ******* в сенсі своєі революційності в арабському світі. В наші дні приблизно 40-70 відсотків носіїв арабської і близьких до неї мов ПИСАТИ-ЧИТАТИ НЕ ВМІЮТь (це не жарт), тому що занадто багато правил правопису, занадто багато виключень, словом, це непросто. Сто років тому грамотними були лише вчителі і священики - фсьо. Решта - нуль. І тут Турецька республіка зі світською владою і народом, де всі молоді володіють грамотою...
Перські імами собі бороди видирали від злості.
Так от.
Кримськотатарська є найближчою до турецької і азербайджанської, якщо друга і третя на латиниці, то чому б киримли не перейти теж? Це МАЙЖЕ не про політику. І не лизання Ердоґану: це просто віддавання данини пані Історії.
Це відхід від расєйскої, а не від української!!!!!!!!!
Українцям же на латиницю переходити без потреб, бо первинний Київ: кирилиця прийшла перше до Києва, а потім вже пішла далі на болота - через кілька сот років, коли серед тих боліт появилися перші дяки і священики (вигнані за пиятику з Київських семінарій)...
Кирилицю створили в той час як хрестили Русь, на теренах ******** Болгарії, греками. Де була кацапія в ті часи?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%82%D1%96 Графіті Софії Київської - написи та малюнки, залишені священниками та відвідувачами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2) Софійського собору в Києві (виявлено понад 7000 графіті XI - початку XVIII ст.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%82%D1%96_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97#cite_note-1 [1]). Багато графіті Софії Київської є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 пам'ятками української мови
Найпомітнішими дослідниками і відкривачами більшості графіті був історик https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергій Висоцький та ******** дослідник доктор історичних наук https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В'ячеслав Корнієнко; першим досліджувати почав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павло Попов.
Найдавніші з графіті Софії Київської виконані не https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F кирилицею, а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F глаголицею.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Grafiti_Sophiya3.jpg Автограф Володимира Мономаха
Графіті містять цінні відомості про різні сторони життя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Київської Русі - зокрема, збереглися записи про смерть https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9) Ярослава Володимировича (Мудрого), автограф https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85 Володимира Мономаха, запис про мирний договір, укладений наприкінці XI ст. між князями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%86%D0%B7%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87 Святополком Ізяславичем, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85 Володимиром Мономахом і Олегом Святославичем на р. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8C Желані (зараз - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8 Жуляни), купівлю княгинею, дружиною Всеволода Ольговича, Боянової землі (середина XII ст.).
Також відоме графіті дружини князя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ізяслава Ярославовича Гертруди-Олісави: «Господи поможи рабі своєй Олісаві Святополчі матері, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 руський княгині».
Оскільки більшість графіті писали прості, хоч і письменні, жителі давнього https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києва, то нині вони є одним з найвірогідніших джерел про https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 давньоруську мову, тобто мову, якою розмовляли мешканці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Київської Русі, на відміну від принесеної книжної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 церковнослов'янської мови. Аналіз давніх надписів засвідчує, що їм притаманні багато рис ******** https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 української мови
До будівництва Москви залишалося більше СТА років...
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З тенденціями не посперечаєшся... а от щодо історичної традиції... я щось пропустив?
По-друге, арабська абетка, як мені поясновали, дуже архаїчна, і погано передає нюанси навіть власної мови, в її ******** варіантах...
По-третє, як мені казали казахи-мовники, латинський алфавіт набагато більше підходить до фонетики казахської мови, А це така сама "тюркська", як і кримськотатарська чи караїмська.
Десь, близько 1.000.000 осіб!!
А в Україні, з 2019 року, зеленський з помічниками ригоАНАЛІВ, замість посилення обороноздатності України, на асфальт пустив, ВЕЛИЧНІ гроші з бюджету!
А він вийшов, за ціною ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ!
Я не збираюся відшукувать доводи своєї "неправоти"...