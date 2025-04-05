Кабмин утвердил новое правописание крымскотатарского языка на основе латиницы

Крымскотатарский язык перевели на латинскую графику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.

"4 апреля 2025 года Кабинет Министров Украины сделал важный шаг в направлении сохранения языковой самобытности крымскотатарского народа. Правительство поддержало предложение, поданное Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести, относительно использования нового правописания крымскотатарского языка, которое было одобрено Национальной комиссией по вопросам крымскотатарского языка", - говорится в сообщении.

Как разрабатывали правописание

Этот документ - результат масштабной работы, которая продолжалась с 2023 года, согласно правительственному распоряжению. Правописание базируется на алфавите, утвержденном еще в сентябре 2021 года, и предусматривает использование латинской графики, что соответствует современным языковым тенденциям и исторической традиции крымскотатарского языка.

Над созданием правописания работали ведущие языковеды, ученые и представители крымскотатарского народа. В частности, к разработке присоединились Министерство образования и науки Украины, Институт языкознания им. А.А. Потебни НАН Украины, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Меджлис крымскотатарского народа и другие специалисты.

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Суть правописания

Утвержденные правила охватывают написание, обучение, использование в медиа, литературе и топонимике. Они рекомендованы к применению всеми государственными органами, включая местные администрации и военные администрации, в частности на территории временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя.

"Разработка правописания крымскотатарского языка является составной частью выполнения Стратегии развития крымскотатарского языка до 2032 года, которая координируется Национальной комиссией по вопросам крымскотатарского языка. Напомним, что постоянный представитель является сопредседателем этой комиссии", - отметили в ведомстве.

"Это решение имеет важное символическое и практическое значение: оно не только обеспечивает реализацию прав коренного народа Украины, но и поддерживает межкультурный диалог в многонациональном государстве", - добавили в Представительстве.

В ведомстве отметили, что переход крымскотатарского языка на латинскую графику продолжался со времен обретения Украиной независимости, и этот процесс уже завершен.

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