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Новости Новое правописание крымскотатарского языка
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Кабмин утвердил новое правописание крымскотатарского языка на основе латиницы

крымские,татары

Крымскотатарский язык перевели на латинскую графику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.

"4 апреля 2025 года Кабинет Министров Украины сделал важный шаг в направлении сохранения языковой самобытности крымскотатарского народа. Правительство поддержало предложение, поданное Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести, относительно использования нового правописания крымскотатарского языка, которое было одобрено Национальной комиссией по вопросам крымскотатарского языка", - говорится в сообщении.

Как разрабатывали правописание

Этот документ - результат масштабной работы, которая продолжалась с 2023 года, согласно правительственному распоряжению. Правописание базируется на алфавите, утвержденном еще в сентябре 2021 года, и предусматривает использование латинской графики, что соответствует современным языковым тенденциям и исторической традиции крымскотатарского языка.

Над созданием правописания работали ведущие языковеды, ученые и представители крымскотатарского народа. В частности, к разработке присоединились Министерство образования и науки Украины, Институт языкознания им. А.А. Потебни НАН Украины, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Меджлис крымскотатарского народа и другие специалисты.

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Суть правописания

Утвержденные правила охватывают написание, обучение, использование в медиа, литературе и топонимике. Они рекомендованы к применению всеми государственными органами, включая местные администрации и военные администрации, в частности на территории временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя.

"Разработка правописания крымскотатарского языка является составной частью выполнения Стратегии развития крымскотатарского языка до 2032 года, которая координируется Национальной комиссией по вопросам крымскотатарского языка. Напомним, что постоянный представитель является сопредседателем этой комиссии", - отметили в ведомстве.

"Это решение имеет важное символическое и практическое значение: оно не только обеспечивает реализацию прав коренного народа Украины, но и поддерживает межкультурный диалог в многонациональном государстве", - добавили в Представительстве.

В ведомстве отметили, что переход крымскотатарского языка на латинскую графику продолжался со времен обретения Украиной независимости, и этот процесс уже завершен.

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Автор: 

Крым (26376) язык (3779) крымские татары (2717)


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Топ комментарии
+16
Для чого? Щоб ми "бекали" та "мекали", як кацапи, які пишуть одне, а читають інше? Кирилиця написана саме під нашу, слов"янську фонетику. Тому як чуєм - так і пишем. І як пишем - так і читаєм. Я колись проекспериментував - зі слів поляка, який знав українську мову, написав "кирилицею польський текст з його слів... Так у нього "очі на лоба полізли"!!! сказав: "Незвично... Але менше "умовностей" в написанні...".
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05.04.2025 20:15
+15
На латиницю варто й українську мову перевести.
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05.04.2025 20:04
+8
Неправда.
Я єдиний раз в житті був в Криму - на мою українську приязно реагували ВИКЛЮЧНО кримські татари - і відповідали охоче українською. В Дрогобичі, звідки я, багато (як і всюди) біженців. Киримли давно заговорили Українською. Люди з певних Українських областей далі кацапською.
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05.04.2025 20:21
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Правила форума Совет форумчан
Подалі від України, поближче до Туреччини. Від Ердогана велике спасибі!.
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05.04.2025 19:41 Ответить
На всьому півдні України з давен жили татари, нікого не чіпали . Якщо чіпали, то турки винні були . З ними навіть москалів неодноразово мочили. Тепер тільки трохи в Криму залишилося. І там їх нищать. Турки їх винищили? Дуже складне питання, щоб простим людям вирішувати, чи давати поради. Їх самих питали, як вони хочуть виживати, вислухали їх?
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05.04.2025 20:29 Ответить
вы обезумели?

дa тaтaры угоняли нa свои рaбские рынки всех до кого могли дотянуться. тaм ВСЯ экономикa Крымa держaлaсь нa рaбaх.
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05.04.2025 22:42 Ответить
А что делают русские? Это вообще пиз...ц. Все войско царя алексея михаловича татары продали в рабство, снимаю перед ними шляпу. Нех..й им на Украину было приходить. И пожарскому отрубили голову. Вот так и и нужно с кацапами поступать. Здесь на юге, татарские села, украинские и молдаванские были в перемешку. Никто ни на кого не нападал и не угонял в рабство. Раша сейчас так и осталась страной рабов.
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07.04.2025 11:22 Ответить
Недобре це, хлопаки…
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05.04.2025 19:44 Ответить
Зеленський з Єрмаком підсовують Україні бомбу сповільненої дії. Колись вибухне, як Косово. До речі, кримські татари не автохтонне населення Криму, а з'явилися там у 13 столітті
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05.04.2025 22:44 Ответить
Не "фантазуй"... "Прийшли" туди лише "ногаї". Прийшли у 12 столітті, з воїнами Субедея. Зайняли степові райони Криму та Північне причорномор"я. А "кримські татари - це омусульманені хозари, що живуть там з часів виникнення Хозарського каганату... Їх "двоюрідні брати" - караїми. У обох народів - єдина мова. От тільки караїми зберегли віру предків - юдаїзм...
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06.04.2025 00:02 Ответить
Ти несеш ахінею. Не путай ногаїв -кримських татар з ногайською ордою. Кримські татари не мають жодного відношення до хазар і сформувалися на базі половецьких племен. Гірські кримські татари це результат змішування багатьох народів.
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06.04.2025 02:14 Ответить
Доведи... Я два роки жив поряд з караїмами, татарами та ногаями, на одній вулиці.... І моя дружила з жінками цих трьох народів...
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06.04.2025 03:30 Ответить
Подивися в Вікіпедію, хоч українську, хоч російську.
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06.04.2025 13:38 Ответить
Що я там повинен побачить?
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06.04.2025 13:47 Ответить
Дивне запитання. Ти побачиш там про предмет нашого діалогу. Достатньо широко освітлений.
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06.04.2025 13:57 Ответить
Доведеня правоти лежить на тому, хто щось стверджує... Доводь...
Пошуки доводів своєї "неправоти" не входить до моїх обов"язків...
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06.04.2025 14:26 Ответить
Кримські татари сформувалися як народ у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Криму і є нащадками різноманітних народів, що жили на півострові та в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF Північному Причорномор'ї у різні історичні епохиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8#cite_note-139 [129]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8#%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8 .

Кримські татари склалися шляхом змішування різних тюркомовних кочових народів степового Криму та Причорномор'я - тюркські татарські племенаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8#cite_note-FOOTNOTE%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81,_%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%83%D0%BC%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B22021800-92 [82]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8#cite_note-enbrit-59 [51]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8#cite_note-sadur-93 [83]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8#cite_note-MFK2006-94 [84]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8#cite_note-%D1%96%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2-95 [85], західні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96 половці, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8 авари, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B3%D0%B8 печеніги, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8 хозари, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F булгари, незначною міроюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8#cite_note-140 [130] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96 середньовічні ногаї (звідси назва степового субетносу кримських татар) з жителями гірської і передгірної частини півострова - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8 алани, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8 греки, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8 кримські готи, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%84%D0%B8 скіфи, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96 італійці та іншіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8#cite_note-141 [131]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8#cite_note-%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD-142 [132]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8#cite_note-143 [133].
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06.04.2025 14:33 Ответить
Ти коли-небудь стикався лицем в лице з караїмами, киримли та ногайцями? Караїми та киримли - мають лиця більш кавказсько-європеоїдного типу, аналогічні тим же азербайджанцям. (вони теж є гілкою потомків хозар) А "ногаї"- чисті "монголоїди"... Мені самі "ногаї" хвалилися, що у них "найчистіша" кров, без домішки інших народів. І вони до цих пір стараються укладать шлюби всередині свого етносу...
Ти читав лише Вікіпедію - а я вивчав історичні праці, та спілкувався безпосередньо з представниками цих народів, живучи тривалий час, поряд з ними...
Так хто має більший обсяг знань та про яку "суміш" може вестись мова?
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06.04.2025 14:59 Ответить
"Мені самі "ногаї" хвалилися, що у них "найчистіша" кров, без домішки інших народів. І вони до цих пір стараються укладать шлюби всередині свого етносу..."Самі ногаї"- це, звичайно, професура філологічних і історичних факультетів?
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06.04.2025 15:06 Ответить
У кацапів є таке поняття "Ёрничать"... Тобі воно відоме? В українськів мові приблизно - "саркастично блазнювать"...
Ногаї - вчорашні кочовики. І у них родоплемінні зв"язки набагато тісніші, ніж у середовищі європейських народів. Я жив близько десяти років поряд з казахами. Це такий самий кочовий народ. Вони до цих пір знають свою родо-племінну структуру (як "жус", так і рід). Нам це важко зрозуміть, бо такі зв"язки у нас уже щезли.
Я перестаю вести з тобою полеміку, бо бачу, що це суперечка школяра зі студентом ВУЗу... Твоє "поверхаххапайство" неперевершене... І я не бачу сенсу читать тобі лекцію - марне витрачання часу...
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06.04.2025 15:19 Ответить
Там же і сказано "незначною міроюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8#cite_note-140 [130] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96 середньовічні ногаї (звідси назва степового субетносу кримських татар) .
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06.04.2025 15:08 Ответить
Сформувалися ( кримські татари) в Криму на основі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 половецької мовної культури та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC ісламу внаслідок утворення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Кримського ханства та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F дифузії і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0) міксації різних етносів здебільшого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8 тюркського, але частково також і нетюркського походження, що у різний час жили в Кримуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8#%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F [⇨
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06.04.2025 14:35 Ответить
Говорили (половці) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 половецькою мовою, що в XIII-XIV ст. була https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 мовою міжнаціонального спілкування на теренах Золотої Орди. Стали основним елементом етногенезу степових https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 кипчацьких народів - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8 кримських татар, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8 волзьких татар, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8 казахівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96#cite_note-%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-1 [1], https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8 кумиків, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BC%D0%B8 караїмів, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96 ногайців та інших. Також взяли участь у генезі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українцівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96#cite_note-%D0%9F%D1%80%D1%96%D1%86%D0%B0%D0%BA-2 [2], https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96 угорців, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8 молдован, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8 румунів, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 росіянhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96#cite_note-%D0%9F%D1%80%D1%96%D1%86%D0%B0%D0%BA-2 [2], народів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7 Північного Кавказу, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2 Криму, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8F Поволжя та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F Середньої Азії.
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06.04.2025 14:58 Ответить
Полове́цька мо́ва (coman, ********, татарча) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 тюркська мова, якою розмовляли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF українські степовики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96 половці XI-XIV століть. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Лінгва франка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F середньовічного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF Євразійського степу та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0 Золотої Орди. Належить до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 кипчацької групи мов https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 алтайської мовної сім'ї. Половецька - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 аглютинативна мова з елементами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 аналітизмуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-%D0%A7-1 [1]. Склала основу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 кипчацьких мов. З другої половини XVIII ст. - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 мертва мова; останній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C рідномовець - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE Іштван Варро - помер https://uk.wikipedia.org/wiki/1770 1770 року.
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06.04.2025 15:02 Ответить
Оце тобі пощастило. Я за 15 років життя в Криму зустрів лише одного корінного караїма, навіть запис про національність в паспорті перевірив і метрику, бо думав що грек, і це при тому, що сфера діяльності постійно охоплювала половину півострова і співпрацю з місцевим населенням, громадами, колгоспами, радгоспами і т.д. Мені навіть уявити важко реакцію Ніцшеля (караїма) на версії істориків про двоюродних братів татар або євреїв. З його слів - караїми вважали, що їхні предки перебрались в Крим з Кіпру, а татар і євреїв окупантами караїмських поселень.
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06.04.2025 16:51 Ответить
Не встигли від кацапів ще позбутися, давай туркицю запроваджувати.
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05.04.2025 19:46 Ответить
Почитайте рішення першого курултаю про референдум щодо незалежності Криму. Ось де СБУ мала б працювати а не пост фактум слухати ріпу.
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05.04.2025 19:48 Ответить
Курултай урочисто привітали члени Української Центральної ради і особисто Симон Петлюра. .....в ІІІ Універсалі Центральної ради, проголошеному 20 (7) листопада 1917 року, зазначалося, що Крим не входить безпосередньо до складу Української Народної Республіки.
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06.04.2025 01:24 Ответить
Це ж треба… Замість того щоб інтегрувати їх в наше суспільство, бо вони поголовно русифіковані і не володіють мовою, не інтегровані в культуру, їх намагаються ще більше віддалити від нас і закласти основи сепаратизму…Хто ж такий розумний?
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05.04.2025 19:58 Ответить
Неправда.
Я єдиний раз в житті був в Криму - на мою українську приязно реагували ВИКЛЮЧНО кримські татари - і відповідали охоче українською. В Дрогобичі, звідки я, багато (як і всюди) біженців. Киримли давно заговорили Українською. Люди з певних Українських областей далі кацапською.
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05.04.2025 20:21 Ответить
Якось я їхав з Одеси до Івано-Франківська потягом. Було літо. Сусід роздягнувся до пояса. На його тілі тату християнські мирно сусідствували з язичеськими. І хоча він був родом з Дрогобича всю дорогу розмовляв з двома супутницями одеситками, як і з власним сином, що їхав з ним, виключно на російській мові. Проте з дружиною по телефону розмовляв по -українськи. Таке от дрогобицьке бидло. А ти говориш.
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05.04.2025 22:37 Ответить
На латиницю варто й українську мову перевести.
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05.04.2025 20:04 Ответить
Для чого? Щоб ми "бекали" та "мекали", як кацапи, які пишуть одне, а читають інше? Кирилиця написана саме під нашу, слов"янську фонетику. Тому як чуєм - так і пишем. І як пишем - так і читаєм. Я колись проекспериментував - зі слів поляка, який знав українську мову, написав "кирилицею польський текст з його слів... Так у нього "очі на лоба полізли"!!! сказав: "Незвично... Але менше "умовностей" в написанні...".
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05.04.2025 20:15 Ответить
Щоб ще далі від кацапів.
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05.04.2025 21:12 Ответить
Китайці мають ієрогліфічне письмо, кацапам це не завадило відгризти шмат китаю і перетравити його у собі позбувшись китайців на тих територіях.
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05.04.2025 21:34 Ответить
З чого ти взяв, що на тих територіях були колись китайці? Поглянь на карту , де знаходиться Велика китайська стіна. На Далекому сході в районі Зеленого клину були значні поселення українців., які перемістилися туди внаслідок політики переселення російської імперії. Тобі дуже сильно хочеться, щоб замість них там жили китайці?
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06.04.2025 01:27 Ответить
Кацапська байка прив'язки до стіни. Якщо прив'язати Китай до стіни, то де та межа для кацапів? Територія Байкалу і до моря входили до Китаю. І кацапи його відгризли в ході опіумної війни за договором, який порушили.
Мені по)(еру хто там живе і хто планує там жити, я говорю історичний факт. Ця територія була Китаєм, а стала кацапією.
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06.04.2025 01:54 Ответить
Ти був у тому "Зеленому Клину"? А я був... Там від "України" залишилися лише назви населених пунктів...
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06.04.2025 07:27 Ответить
Ага... "Отдай жену "дяде", а сам иди к бл*ди...".
Ми кацапів навчили грамоті, передали в користування свою абетку, а потім її їм подаруємо і візьмем чужу, яка слабо пристосована до слов"янської фонетики... Це все одно, що віддать комусь власну квартиру і піти в орендовану...
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05.04.2025 23:56 Ответить
Є ще така штука як транслітерація. Я спробував перекласти. )

- Може і Україні потрібно переходити на латиницю?
- Mozhe i Ukraini potribno perekhodyty na latynytsiu?
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05.04.2025 21:23 Ответить
- Може і Україні потрібно переходити на латиницю?
- Mozhe i Ukraini potribno perekhodyty na latynytsiu?
Питання: навіщо нам ускладнювать те, що у нас УЖЕ існує в ПРОСТОМУ вигляді? Це ж лише маленька часточка - в одній короткій фразі! Чотири здвоєні знаки!
Шоб було?!!!
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05.04.2025 23:52 Ответить
Та то я просто згадав про транслітерацію. Я ж не пропоную її вводити. Цікаво було, як люди прореагують. Он "молдаван" frank sonatra згадав про якісь дитячі "хутори" та "городи". Мабуть не подобається йому румунська/молдовська мова латиницею. )))
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06.04.2025 01:01 Ответить
Їх "румунську/молдавську" мову лінгвісти світу називають "вульгаризованою латиною". Бо це не їх мова. Це мова їх господарів - римських колоністів. Свою мову вони забули, перебуваючи кілька століть під правлінням Риму. Це, здебільшого, "романізовані потомки даків". Білоруси - на тому ж шляху... Бо білоруська мова уже на шляху виродження. Як кажуть "мовники" в БРСР, "беларуска мова - старый патрет бабкы, шо ляжиць в кладовце. Ляжиць, бо жаль викинуць... И ня нужный...". Діти в школі білоруську мову сприймають, як "іноземну"...
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06.04.2025 03:42 Ответить
можно всем еще сделать обрезание и принять ислам. а потом уехать куда-то в Гренландию
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06.04.2025 00:48 Ответить
Якщо комусь це потрібно, то можна. Але тоді вже не в Гренландію треба їхати, а на хадж в Мекку.
Особисто я, вважаю будь яку релігію злом. )
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06.04.2025 01:11 Ответить
Це найважливіша справа під час війни, а особливо для нашого зебільного чиновництва. А якщо про Крим, то ніякої автономії, просто область і заселити кримчанами що вимушено виїхали і тими хто воює на фронті!
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05.04.2025 20:12 Ответить
Колись була ідея ліквідувати області взагалі, а залишити щось на кшталт районів.
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05.04.2025 20:36 Ответить
Так зараз і райони "укрупняють"! На моїй пам"яті це вже друга така "реконструкція". Перша була у десь у 60-ті. Тоді моє СМТ перестало буть райцентром. Статус райцентру отримало сусіднє містечко, за 25 км від нас. У новий район ввійшли землі кількох районів. А зараз і той райцентр перестав існувать - його землі розділили між трьома сусідніми районами...
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06.04.2025 03:51 Ответить
Дуже правильно!!!
Кирилиця, вірніше москалиця (бо абетки для всіх "малих народів" в серисери будувалися все ж на основі расєйської) - була нав'язана кацапами для оптичної схожості написаного тексту расєйською (чекісти інастранні букви нє панімалі) - і, наприклад, марійською, адигейською, казахською, азербайджанською - і можна ше раз кинути лозунг про те, шо між ними тисячі кілометрів, але всєнароти sssr - братья.
Прибалтів не вдалося перевести на кирилицю, грузинів з вірменами теж: не далися, молодці - зрозуміли на маскві, шо можна відгрести ше більше проблем, аніж вже було під час насильницького "братання" - i лишили в спокої.

Тепер з мовою киримли, історично-лінґвістичний екскурс.
В 20х роках 20го століття Мустафа Кемаль Паша, наречений потім Ататюрком (батьком турків) запровадив в турецькій частині того, що залишилося від розваленоі Османськоої Імперії республіку, відділив релігійну владу від світської і перевів мову з арабської абетки на латиницю, зобов'язавши всіх молодих вчитися грамоті. І це був ********** ******* в сенсі своєі революційності в арабському світі. В наші дні приблизно 40-70 відсотків носіїв арабської і близьких до неї мов ПИСАТИ-ЧИТАТИ НЕ ВМІЮТь (це не жарт), тому що занадто багато правил правопису, занадто багато виключень, словом, це непросто. Сто років тому грамотними були лише вчителі і священики - фсьо. Решта - нуль. І тут Турецька республіка зі світською владою і народом, де всі молоді володіють грамотою...
Перські імами собі бороди видирали від злості.

Так от.
Кримськотатарська є найближчою до турецької і азербайджанської, якщо друга і третя на латиниці, то чому б киримли не перейти теж? Це МАЙЖЕ не про політику. І не лизання Ердоґану: це просто віддавання данини пані Історії.

Це відхід від расєйскої, а не від української!!!!!!!!!

Українцям же на латиницю переходити без потреб, бо первинний Київ: кирилиця прийшла перше до Києва, а потім вже пішла далі на болота - через кілька сот років, коли серед тих боліт появилися перші дяки і священики (вигнані за пиятику з Київських семінарій)...
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05.04.2025 20:17 Ответить
👍
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05.04.2025 21:07 Ответить
Де ти того лайна нахапався?
Кирилицю створили в той час як хрестили Русь, на теренах ******** Болгарії, греками. Де була кацапія в ті часи?
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05.04.2025 21:37 Ответить
Ти ще "ляпни", що і нас на "москалицю" перевели...

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%82%D1%96 Графіті Софії Київської - написи та малюнки, залишені священниками та відвідувачами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2) Софійського собору в Києві (виявлено понад 7000 графіті XI - початку XVIII ст.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%82%D1%96_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97#cite_note-1 [1]). Багато графіті Софії Київської є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 пам'ятками української мови

Найпомітнішими дослідниками і відкривачами більшості графіті був історик https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергій Висоцький та ******** дослідник доктор історичних наук https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В'ячеслав Корнієнко; першим досліджувати почав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павло Попов.

Найдавніші з графіті Софії Київської виконані не https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F кирилицею, а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F глаголицею.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Grafiti_Sophiya3.jpg Автограф Володимира Мономаха

Графіті містять цінні відомості про різні сторони життя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Київської Русі - зокрема, збереглися записи про смерть https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9) Ярослава Володимировича (Мудрого), автограф https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85 Володимира Мономаха, запис про мирний договір, укладений наприкінці XI ст. між князями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%86%D0%B7%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87 Святополком Ізяславичем, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85 Володимиром Мономахом і Олегом Святославичем на р. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8C Желані (зараз - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8 Жуляни), купівлю княгинею, дружиною Всеволода Ольговича, Боянової землі (середина XII ст.).

Також відоме графіті дружини князя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ізяслава Ярославовича Гертруди-Олісави: «Господи поможи рабі своєй Олісаві Святополчі матері, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 руський княгині».

Оскільки більшість графіті писали прості, хоч і письменні, жителі давнього https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києва, то нині вони є одним з найвірогідніших джерел про https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 давньоруську мову, тобто мову, якою розмовляли мешканці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Київської Русі, на відміну від принесеної книжної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 церковнослов'янської мови. Аналіз давніх надписів засвідчує, що їм притаманні багато рис ******** https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 української мови
До будівництва Москви залишалося більше СТА років...
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06.04.2025 07:35 Ответить
Ніякої автономії,область!, як всі в Україні.
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05.04.2025 20:25 Ответить
вітаю Киримли!
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05.04.2025 20:51 Ответить
"що відповідає ******** мовним тенденціям та історичній традиції кримськотатарської мови"
-
З тенденціями не посперечаєшся... а от щодо історичної традиції... я щось пропустив?
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05.04.2025 22:20 Ответить
Ісмаіл Гаспринсьий
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06.04.2025 01:33 Ответить
По-перше, арабська абетка чужа для тюркських мов... Вона прийшла до них, разом з ісламом. (так само, як латинська абетка прийшла разом з католицизмом, до західних слов"ян).
По-друге, арабська абетка, як мені поясновали, дуже архаїчна, і погано передає нюанси навіть власної мови, в її ******** варіантах...
По-третє, як мені казали казахи-мовники, латинський алфавіт набагато більше підходить до фонетики казахської мови, А це така сама "тюркська", як і кримськотатарська чи караїмська.
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06.04.2025 03:58 Ответить
А Німеччина, планує потребу особового складу для ОБОРОНИ ФРН!!
Десь, близько 1.000.000 осіб!!
А в Україні, з 2019 року, зеленський з помічниками ригоАНАЛІВ, замість посилення обороноздатності України, на асфальт пустив, ВЕЛИЧНІ гроші з бюджету!
А він вийшов, за ціною ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ!
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05.04.2025 22:44 Ответить
Доведення правоти сказаного лежить на тому, хто стверджує, що він правий... Доводь...
Я не збираюся відшукувать доводи своєї "неправоти"...
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06.04.2025 14:01 Ответить
Я вважав - їх більше... У селі, де я наймав житло було кілька сімей караїмів. Один з них, взагалі, служив зі мною в одній в/ч - капітан, авіаінженер... Саме від нього я довідався вперше про історію караїмів, їх походження, вірування... А почалося це з того, що я здивувався, що він розуміє мову татар... Він очі витріщив і каже: "Так ми ж один народ... Ти ж не дивуєшся, що православні українці розуміють українців-католиків?"
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06.04.2025 17:47 Ответить
 
 