Рашисты нанесли удары по Запорожью и Васильевскому району: ранены 3 женщины, повреждены дома.. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на воскресенье, 20 июля 2025 года, войска РФ атаковали территорию Запорожской области. Под ударом находились Запорожье, Запорожский и Васильевский районы области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Два удара из РСЗО и не менее 14 ударных беспилотников атаковали ночью Запорожье и Запорожский район.

В результате атаки побиты несколько частных домов, повреждены окна и фасад в многоэтажке. Возникли пожары", - отметил он.

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По уточненным данным, ранена 69-летняя женщина. Ей оказывается вся необходимая помощь.















Также по данным ОВА, две женщины ранены во время вражеских атак по Васильевскому районам.

64-летняя и 73-летняя женщины получили ранения, когда вражеский дрон ударил по их дому в Приморском.

В доме выбиты окна и поврежден фасад. Женщинам оказана вся необходимая медицинская помощь.

В течение суток оккупанты нанесли 457 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области.

Войска РФ осуществили 8 авиационных ударов по Плавням, Гуляйполю, Ольговскому, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке и Червоной Крыныце.

328 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Новое Запорожье, Новослободку, Нижнюю Хортицу, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Ольговское.

8 обстрелов из РСЗО накрыли Запорожье, Каменское, Гуляйполе, Щербаки и Малую Токмачку.

113 артиллерийских ударов нанесены по территории Малокатериновки, Беленького, Приморского, Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаки и Малой Токмачки.

113 артиллерийских ударов нанесены по территории Малокатериновки, Беленького, Приморского, Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Ольговского.