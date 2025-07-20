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Рашисты нанесли удары по Запорожью и Васильевскому району: ранены 3 женщины, повреждены дома.. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на воскресенье, 20 июля 2025 года, войска РФ атаковали территорию Запорожской области. Под ударом находились Запорожье, Запорожский и Васильевский районы области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Два удара из РСЗО и не менее 14 ударных беспилотников атаковали ночью Запорожье и Запорожский район.

В результате атаки побиты несколько частных домов, повреждены окна и фасад в многоэтажке. Возникли пожары", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедов" на Запорожье: пострадал мужчина, произошли пожары, повреждены дома (обновлено)

По уточненным данным, ранена 69-летняя женщина. Ей оказывается вся необходимая помощь.

Последствия атаки на Запорожье
Последствия атаки на Запорожье
Последствия атаки на Запорожье
Последствия атаки на Запорожье
Последствия атаки на Запорожье
Последствия атаки на Запорожье
Последствия атаки на Запорожье

Также по данным ОВА, две женщины ранены во время вражеских атак по Васильевскому районам.

64-летняя и 73-летняя женщины получили ранения, когда вражеский дрон ударил по их дому в Приморском.

В доме выбиты окна и поврежден фасад. Женщинам оказана вся необходимая медицинская помощь.

В течение суток оккупанты нанесли 457 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области.

Войска РФ осуществили 8 авиационных ударов по Плавням, Гуляйполю, Ольговскому, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке и Червоной Крыныце.

328 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Новое Запорожье, Новослободку, Нижнюю Хортицу, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Ольговское.

8 обстрелов из РСЗО накрыли Запорожье, Каменское, Гуляйполе, Щербаки и Малую Токмачку.

113 артиллерийских ударов нанесены по территории Малокатериновки, Беленького, Приморского, Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаки и Малой Токмачки.

113 артиллерийских ударов нанесены по территории Малокатериновки, Беленького, Приморского, Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Ольговского.

Автор: 

Запорожье (2716) обстрел (28623) Запорожская область (3324) Васильевский район (67) Запорожский район (185) Васильевка (2)


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Мошкалі, а не рашисти.
На відміну від совків українці не вимірюють зло у "фашистах" і "фашизмі".
В українців довша пам'ять і стосунки з москвою.
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20.07.2025 07:35 Ответить
 
 