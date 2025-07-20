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Новости Атака беспилотников на Запорожье
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Взрывы прогремели в Запорожской области: продолжается атака "шахидов"

взрывы, дым

В ночь на воскресенье, 20 июля, в Запорожской области прогремели взрывы на фоне атаки российских дронов.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Запорожской области‼ До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - сообщил чиновник в 00:59.

"Повторные взрывы в Запорожской области", - сообщил Федоров в 01:12.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе БПЛА и о скоростной цели на Запорожье.

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Автор: 

Запорожье (2716) Запорожская область (3324) атака (465) дроны (4321) Запорожский район (185)


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Двічі накрили з важкого РСЗВ по місту, ціна просування фронту.
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20.07.2025 06:53 Ответить
брешеш
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20.07.2025 07:33 Ответить
 
 