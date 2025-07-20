Взрывы прогремели в Запорожской области: продолжается атака "шахидов"

В ночь на воскресенье, 20 июля, в Запорожской области прогремели взрывы на фоне атаки российских дронов.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Запорожской области‼ До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - сообщил чиновник в 00:59.

"Повторные взрывы в Запорожской области", - сообщил Федоров в 01:12.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе БПЛА и о скоростной цели на Запорожье.

Читайте также: Из-за атаки РФ вспыхнул пожар на предприятии в Запорожье