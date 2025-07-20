Взрывы прогремели в Запорожской области: продолжается атака "шахидов"
В ночь на воскресенье, 20 июля, в Запорожской области прогремели взрывы на фоне атаки российских дронов.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Взрывы в Запорожской области‼ До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - сообщил чиновник в 00:59.
"Повторные взрывы в Запорожской области", - сообщил Федоров в 01:12.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе БПЛА и о скоростной цели на Запорожье.
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Vik Tor #521724
показать весь комментарий20.07.2025 06:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Станіслав Коваль #580991
показать весь комментарий20.07.2025 07:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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