Из-за атаки РФ вспыхнул пожар на предприятии в Запорожье
Вечером 19 июля в результате вражеской атаки возник пожар на одном из предприятий Запорожья.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
"Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах", - призвал глава ОВА.
Ранее сообщалось, что российские войска обстреливают из артиллерии и атакуют дронами прифронтовые громады Запорожской области, в результате чего возникают пожары.
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показать весь комментарий19.07.2025 23:44 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Amber
показать весь комментарий19.07.2025 23:46 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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