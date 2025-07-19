УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6797 відвідувачів онлайн
Новини
297 2

Через атаку РФ спалахнула пожежа на підприємстві в Запоріжжі

Росіяни атакували Запоріжжя

Увечері 19 липня внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на одному з підприємств Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

"Повітряна тривога триває. Перебувайте в безпечних місцях", - закликав голова ОВА.

Також читайте: Сили ППО працювали в Запоріжжі на тлі атаки "шахедів"

Раніше повідомлялося, що російські війська обстрілюють з артилерії та атакують дронами прифронтові громади Запорізької області, унаслідок чого виникають пожежі.

Автор: 

Запоріжжя (2338) обстріл (29929) Запорізька область (3850) Запорізький район (185)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
19.07.2025 23:44 Відповісти
Невже його це ще цікавить ?
показати весь коментар
19.07.2025 23:46 Відповісти
 
 