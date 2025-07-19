Через атаку РФ спалахнула пожежа на підприємстві в Запоріжжі

Увечері 19 липня внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на одному з підприємств Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.



"Повітряна тривога триває. Перебувайте в безпечних місцях", - закликав голова ОВА.

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Раніше повідомлялося, що російські війська обстрілюють з артилерії та атакують дронами прифронтові громади Запорізької області, унаслідок чого виникають пожежі.