Через атаку РФ спалахнула пожежа на підприємстві в Запоріжжі
Увечері 19 липня внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на одному з підприємств Запоріжжя.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
"Повітряна тривога триває. Перебувайте в безпечних місцях", - закликав голова ОВА.
Раніше повідомлялося, що російські війська обстрілюють з артилерії та атакують дронами прифронтові громади Запорізької області, унаслідок чого виникають пожежі.
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показати весь коментар19.07.2025 23:44 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Amber
показати весь коментар19.07.2025 23:46 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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