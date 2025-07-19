Ворог б’є по прифронтових громадах Запоріжжя: палають будівлі та пожежі на відкритих територіях

Російські війська обстрілюють з артилерії та атакують дронами прифронтові громади Запорізької області, унаслідок чого виникають пожежі.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок атаки fpv-дрона загорілися господарчі споруди на приватному подвір'ї у Гуляйполі.



У Біленькому Запорізького району внаслідок атаки ствольної артилерії виникла пожежа, площею 2,5 га.

Також читайте: Вночі ворог вдарив по Степногірську КАБами, загинув чоловік

Повідомляється, що, на щастя, люди не постраждали