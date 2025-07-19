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Новини Обстріли Запорізької області
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Ворог б’є по прифронтових громадах Запоріжжя: палають будівлі та пожежі на відкритих територіях

Атаки на прифронтові громади Запоріжжя

Російські війська обстрілюють з артилерії та атакують дронами прифронтові громади Запорізької області, унаслідок чого виникають пожежі.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок атаки fpv-дрона загорілися господарчі споруди на приватному подвір'ї у Гуляйполі.

У Біленькому Запорізького району внаслідок атаки ствольної артилерії виникла пожежа, площею 2,5 га.

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Повідомляється, що, на щастя, люди не постраждали

Автор: 

Гуляйполе (106) обстріл (29929) Запорізька область (3850) Запорізький район (185) Пологівський район (99) Біленьке (9)


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