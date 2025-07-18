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Новини Обстріли Запорізької області
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Вночі ворог вдарив по Степногірську КАБами, загинув чоловік

Росіяни КАБами вдарили по Степногірську

У ніч проти 18 липня російські загарбники атакували Степногірську громаду Запорізької області. Загинув 64-річний чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров 

"Уночі ворог ударив по громаді КАБами.

Поцілив по житловій забудові. Убив одну людину. Здійнялася пожежа у кількох багатоповерхових будинках", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби росіяни завдали 490 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області:

  • Війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Степногірську, Плавнях, Гуляйполю та Білогір’ю.
  • 328 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Андріївку, Григорівку, Біленьке, Кам'янське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Малу Токмачку та Чарівне.
  • Обстрілом із РСЗВ накрили Гуляйполе.
  • 154 артилерійські удари завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоселівки та Чарівного.

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Автор: 

Гуляйполе (105) обстріл (29906) Запорізька область (3848) Василівський район (66) Пологівський район (97) Степногірськ (24)


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