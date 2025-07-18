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Новини Атака безпілотників на Запорізьку область
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Росіяни атакували Запорізький район щонайменше 9 "шахедами", поранено людину

шахеди

Ц ніч проти 18 липня російські загарбники вкотре атакували Запорізький район ударними безпілотниками. Є руйнування нежитлових будівель та пожежі, поранення дістав 79-річний чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Пожежа в нежитлових приміщеннях: вночі ворог атакував щонайменше 9 "шахедами" Запорізький район. Внаслідок атаки виникли пожежі, зруйновані нежитлові будівлі", - зазначив Федоров

Внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району  дістав поранень 79-річний чоловік. Медики надали всю необхідну допомогу.

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Автор: 

безпілотник (4539) Запорізька область (3848) Запорізький район (183)


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Чи є у нового уряду бачення розвитку системи ППО України і які завдання по цьому напрямку ставить перед собою новий уряд до кінця року?
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18.07.2025 06:33 Відповісти
Была же ставка ) только результата пока нет, працюємо далі
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18.07.2025 06:35 Відповісти
 
 