Росіяни атакували Запорізький район щонайменше 9 "шахедами", поранено людину
Ц ніч проти 18 липня російські загарбники вкотре атакували Запорізький район ударними безпілотниками. Є руйнування нежитлових будівель та пожежі, поранення дістав 79-річний чоловік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
"Пожежа в нежитлових приміщеннях: вночі ворог атакував щонайменше 9 "шахедами" Запорізький район. Внаслідок атаки виникли пожежі, зруйновані нежитлові будівлі", - зазначив Федоров
Внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району дістав поранень 79-річний чоловік. Медики надали всю необхідну допомогу.
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Igor Liashenko #598365
показати весь коментар18.07.2025 06:33 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Макс Шела
показати весь коментар18.07.2025 06:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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