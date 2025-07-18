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Новости Атака БПЛА Запорожье
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Россияне атаковали Запорожский район как минимум 9 "шахедами", ранен человек

шахеди

В ночь на 18 июля российские захватчики в очередной раз атаковали Запорожский район ударными беспилотниками. Есть разрушения нежилых зданий и пожары, ранения получил 79-летний мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"Пожар в нежилых помещениях: ночью враг атаковал по меньшей мере 9 "шахедами" Запорожский район. В результате атаки возникли пожары, разрушены нежилые здания", - отметил Федоров

В результате вражеской атаки по Запорожскому району получил ранения 79-летний мужчина. Медики оказали всю необходимую помощь.

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Автор: 

беспилотник (3950) Запорожская область (3316) Запорожский район (180)


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Чи є у нового уряду бачення розвитку системи ППО України і які завдання по цьому напрямку ставить перед собою новий уряд до кінця року?
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18.07.2025 06:33 Ответить
Была же ставка ) только результата пока нет, працюємо далі
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18.07.2025 06:35 Ответить
 
 