Россияне атаковали Запорожский район как минимум 9 "шахедами", ранен человек
В ночь на 18 июля российские захватчики в очередной раз атаковали Запорожский район ударными беспилотниками. Есть разрушения нежилых зданий и пожары, ранения получил 79-летний мужчина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
"Пожар в нежилых помещениях: ночью враг атаковал по меньшей мере 9 "шахедами" Запорожский район. В результате атаки возникли пожары, разрушены нежилые здания", - отметил Федоров
В результате вражеской атаки по Запорожскому району получил ранения 79-летний мужчина. Медики оказали всю необходимую помощь.
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Igor Liashenko #598365
показать весь комментарий18.07.2025 06:33 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Макс Шела
показать весь комментарий18.07.2025 06:35 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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