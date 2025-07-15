Уже более 16 часов звучит тревога: враг атаковал Запорожье как минимум 24 "шахедами"

С 19:30 и уже более 16 часов в Запорожской области почти бесперебойно звучит воздушная тревога из-за массированной атаки дронами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"На областной центр россияне направляли 24 "шахеда". И это только те, что непосредственно по городу - не учитывая транзитные", - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что враг пытается попасть в критическую инфраструктуру и мирное население.

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