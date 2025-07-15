Вже понад 16 годин лунає тривога: ворог атакував Запоріжжя щонайменше 24 "шахедами"

З 19:30 і вже понад 16 годин у Запорізькій області майже безперебійно лунає повітряна тривога через масовану атаку дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"На обласний центр росіяни спрямовували 24 "шахеди". І це лише ті, що безпосередньо по місту - не враховуючи транзитні", - йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що ворог намагається поцілити у критичну інфраструктуру та мирне населення.

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