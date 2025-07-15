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Новини Обстріли Запоріжжя
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Вже понад 16 годин лунає тривога: ворог атакував Запоріжжя щонайменше 24 "шахедами"

24 шхеда атакували Запоріжжя

З 19:30 і вже понад 16 годин у Запорізькій області майже безперебійно лунає повітряна тривога через масовану атаку дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"На обласний центр росіяни спрямовували 24 "шахеди". І це лише ті, що безпосередньо по місту - не враховуючи транзитні", - йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що ворог намагається поцілити у критичну інфраструктуру та мирне населення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від вечора ворог атакує Запоріжжя та район безпілотниками. По Гуляйполю вдарив з артилерії, є поранені

Автор: 

безпілотник (4519) Запоріжжя (2335) Запорізька область (3840) Запорізький район (183)


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Топ коментарі
+2
Значить ти не патріот. А просто балабол. Якщо у тебе є така інформація ти повинен офіційно заявити в правоохоронні органи чи в службу безпеки. А так ти просто балаболка.
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15.07.2025 13:06 Відповісти
+1
Зато многосемейный начальник фонда госимущества по городу Киеву Куприков А.В. содержит 4 семьи 2 жены в Киеве и 2 жены в Одессе всем он снимает квартиры и дома всем перечисляет на криптокошельки и карты средства для содержания ничего из этого не задекларировано, правоохранительные органы преступно бездействуют, а самое вопиющее что этот Куприков А.В. это штатный сотрудник ФСБ и долгое время жил в Москве где 2 его сестры закончили школу!
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15.07.2025 12:44 Відповісти
+1
А ти ходив до СБУ, в поліцію, заявляв?
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15.07.2025 12:52 Відповісти
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Зато многосемейный начальник фонда госимущества по городу Киеву Куприков А.В. содержит 4 семьи 2 жены в Киеве и 2 жены в Одессе всем он снимает квартиры и дома всем перечисляет на криптокошельки и карты средства для содержания ничего из этого не задекларировано, правоохранительные органы преступно бездействуют, а самое вопиющее что этот Куприков А.В. это штатный сотрудник ФСБ и долгое время жил в Москве где 2 его сестры закончили школу!
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15.07.2025 12:44 Відповісти
А ти ходив до СБУ, в поліцію, заявляв?
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15.07.2025 12:52 Відповісти
СБУ - защищает султанов и шейхов владельцев гаремов, а не украинский народ….
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15.07.2025 12:55 Відповісти
А ти їм про це говорив?
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15.07.2025 12:56 Відповісти
Я это смотри публикую в средстве массовой информации пусть заводят дело и расследуют этот сигнал!
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15.07.2025 12:56 Відповісти
Ні, це не є офіційною інформацією. Сюди може написати хто вгодно і шо вгодно. Треба офіційно з'явитись в СБУ чи поліцію, написати заяв та зареєструвати її. Зрозумів?
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15.07.2025 12:58 Відповісти
Нет не понял, я лучше всем расскажу, а для полиции и для сбу пусть это останется секретом полишинеля!
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15.07.2025 13:01 Відповісти
Значить ти не патріот. А просто балабол. Якщо у тебе є така інформація ти повинен офіційно заявити в правоохоронні органи чи в службу безпеки. А так ти просто балаболка.
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15.07.2025 13:06 Відповісти
Уже что раз написал куда надо! Теперь пишу тебе что бы ты отследил работу полиции и сбу, что бы они за взятку не закрыли дело!
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15.07.2025 13:08 Відповісти
А куда надо ти пісьял?
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15.07.2025 13:14 Відповісти
Под забор родителей одной из его жён писал несколько раз!
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15.07.2025 13:16 Відповісти
І як? РодітьЄлі оцінили твій карандаш?
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15.07.2025 13:19 Відповісти
Были удовлетворены по полной!
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15.07.2025 13:22 Відповісти
ПоньЯв. А ти удовльЄтворілся?
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15.07.2025 13:25 Відповісти
Я теперь удовлетворюсь только тогда когда все гаремы овдовеют!
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15.07.2025 13:29 Відповісти
Куприков Артур Викторович фонд госимущества по городу Киеву читан декларацию ни 4 жены ни задекларировал ни 5 машин ни алименты ни все остальное…
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15.07.2025 13:10 Відповісти
Ще раз. Є докази, йди в органи писати заяву. А так це просто лалабольство. Може в тебе особисті якісь причини. Може він просто відтанцював твою дружину і ти на нього злися?
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15.07.2025 13:17 Відповісти
Так и есть одна из его жён моя женщина, пусть он идёт защищать свои четыре жены и детей от этих женщин, а я подожду пока вот эта одна из его четырёх овдовеет и тогда смогу жениться и стать защитником! Не могу же я на фронт идти неженатым и бездетным это как-то не по христиански когда в тылу столько султанов и шейхов сидит!
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15.07.2025 13:20 Відповісти
Я зрозумів. У тебе бЄзотвьЄтная любоФФЬ і ти злися шо твою любоФФЬ чухає хтось інший і у нього багато любЬФі, а ти дрочиш в кулак.
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15.07.2025 13:24 Відповісти
Ну если ты это понял то ты значит и понял причину этой войны! Поздравляю тебя!
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15.07.2025 13:25 Відповісти
Прічіну не тільки я поняв. Ця прічіна сидить у бункері крЄмля і українці його називають *****.
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15.07.2025 13:26 Відповісти
А я его называю многожёнец Кабаев! И шлёт он сюда неженатых русских на утилизацию что бы они не претендовали на гаремы сформированные в России!
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15.07.2025 13:31 Відповісти
Пока такие многосемейные «не наши» будут начальствовать в нашей стране украинскому народу жизни не будет! Украинцы или вычистите этих носителей восточной культуры из украинского общества или они сожгут ваших неженатых детей на фронте и ваш украинский род прекратит своё существование! Вставайте и посадите на вилы всех кто культивирует и практикует гаремы! Они не дают вашим сынам создать семью и стать защитником своей жены и своих детей, а делают из ваших неженатых, бездетных детей Козлов отпущения следуя своей сатанистской восточной традиции!
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15.07.2025 12:53 Відповісти
Перепилиця, тобі ж написали сходи по поліції і напиши офіційну заяву і не дрочи український народ
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15.07.2025 13:02 Відповісти
Во время войны мы все имеем право обороняться любым доступным нам способом, я выбираю обнародовать информацию о преступлении Куприкова А.В. Публично, а тем кому оно надо тем скинут в Вайбер или телеграмм эту информацию, а если оно никому не надо то пусть он бомбит вас дальше и отправляет ваших неженатых сыновей на фронт, а сам будет трахать четыре бабы вместо того что бы ваши сыновья имели возможность жениться и создать семью пусть будут безмолвными козлами отпущения на фронте!
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15.07.2025 13:06 Відповісти
 
 