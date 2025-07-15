Від вечора ворог атакує Запоріжжя та район безпілотниками. По Гуляйполю вдарив з артилерії, є поранені
Російські загарбники протягом ночі атакували Запоріжжя та район ударними безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Внаслідок атак спалахнули пожежі. Вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено ангар та адмінбудівлю інфраструктурного об'єкта.
Близько 2:00 окупанти накрили Гуляйполе з артилерії . Зокрема, внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок.
"Дістало поранення подружжя: 60-річна жінка та 66-річний чоловік", – зазначив Федоров.
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