Росіяни атакували Запоріжжя: загорівся дах багатоповерхівки
Ввечері понеділка, 14 липня, російські загарбники атакували Запоріжжя. Сталася пожежа на даху багатоповерхівки.
Про це в телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на даху багатоповерхівки. Попередньо, люди не постраждали", - повідомив Федоров о 22:00.
Перед цим повідомлялося про загрозу ворожих ударних дронів для Запоріжжя та області.
Раніше повідомлялося, що у другій половині дня понеділка, 14 липня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.
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