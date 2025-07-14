Росіяни атакували Запоріжжя: загорівся дах багатоповерхівки

Ввечері понеділка, 14 липня, російські загарбники атакували Запоріжжя. Сталася пожежа на даху багатоповерхівки.

Про це в телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на даху багатоповерхівки. Попередньо, люди не постраждали", - повідомив Федоров о 22:00.

Перед цим повідомлялося про загрозу ворожих ударних дронів для Запоріжжя та області.

Раніше повідомлялося, що у другій половині дня понеділка, 14 липня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

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