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Новини Обстріли Запоріжжя Атака безпілотників на Запоріжжя
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Вибухи лунали на Запоріжжі на тлі загрози дронів і КАБів

вибухи лунали на Запоріжжі

Пізно ввечері середи, 9 липня, під час повітряної тривоги було чути вибухи в Запорізькій області.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Загроза ударних безпілотників по Запорізькій області, - повідомив Федоров о 23:01.

Загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та м. Запоріжжя, - повідомив посадовець о 23:04.

Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях, - повідомив Федоров о 23:10.

Раніше повідомлялося, що ввечері 9 липня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

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Автор: 

обстріл (29745) Запорізька область (3825)


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10.07.2025 00:51 Відповісти
До спаму гвинторогу
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10.07.2025 01:16 Відповісти
А тебя от правдивой информации так сильно коробит?
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10.07.2025 01:17 Відповісти
 
 