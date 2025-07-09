Вибухи лунали на Запоріжжі на тлі загрози дронів і КАБів
Пізно ввечері середи, 9 липня, під час повітряної тривоги було чути вибухи в Запорізькій області.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Загроза ударних безпілотників по Запорізькій області, - повідомив Федоров о 23:01.
Загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та м. Запоріжжя, - повідомив посадовець о 23:04.
Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях, - повідомив Федоров о 23:10.
Раніше повідомлялося, що ввечері 9 липня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
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Ира Наркопотребительница
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Марина #594701
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Ира Наркопотребительница
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