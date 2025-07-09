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Новини Атака безпілотників
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Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 9 липня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Група ворожих БпЛА з Брянської обл., РФ на північ Сумщини та Чернігівщини!

Оновлення щодо руху безпілотників

  • Нова група ворожих БпЛА з Брянської обл., рф на північ Чернігівщини!
  • Група "шахедів" на півночі Чернігівщини курсом на Чернігів.
  • "Шахеди на заході Чернігівщини курсом на Київщину.
  • "Шахеди" на півдні Чернігівщини курсом на Полтавщину.

Читайте: Атака РФ на Хмельниччину: загинула людина

Автор: 

Повітряні сили (2844) Шахед (1280) війна в Україні (5162)


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Кацапські під@раси пруться вже в сторону Києва 😣
Здохніть падли всі на рф і забудьте про Украіну !!
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09.07.2025 18:36 Відповісти
А тебе тільки Київ хвилює?
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09.07.2025 19:50 Відповісти
Так Бубочка в Италии
Вчера чкурнул из Киева
По Киеву лупили
Завтра Бубочка вернется
Лупить не будут
Берегут Бубочку кацапы
Не дай бог - ЗАЛУЖНЫЙ станет президентом
Он кацапам уже **** ....ей отвесил
Они их хорошо запомнили
Сдыхались кацапы с помощью Бубочки- Залужного
Теперь по Киеву лупят только тогда - когда в нем нет Бубочки
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09.07.2025 19:56 Відповісти
 
 