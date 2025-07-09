1 869 3
Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 9 липня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Група ворожих БпЛА з Брянської обл., РФ на північ Сумщини та Чернігівщини!
Оновлення щодо руху безпілотників
- Нова група ворожих БпЛА з Брянської обл., рф на північ Чернігівщини!
- Група "шахедів" на півночі Чернігівщини курсом на Чернігів.
- "Шахеди на заході Чернігівщини курсом на Київщину.
- "Шахеди" на півдні Чернігівщини курсом на Полтавщину.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Здохніть падли всі на рф і забудьте про Украіну !!
Вчера чкурнул из Киева
По Киеву лупили
Завтра Бубочка вернется
Лупить не будут
Берегут Бубочку кацапы
Не дай бог - ЗАЛУЖНЫЙ станет президентом
Он кацапам уже **** ....ей отвесил
Они их хорошо запомнили
Сдыхались кацапы с помощью Бубочки- Залужного
Теперь по Киеву лупят только тогда - когда в нем нет Бубочки