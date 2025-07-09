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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные силы

шахеди

Вечером 9 июля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

  • Группа вражеских БпЛА из Брянской обл., РФ на север Сумщины и Черниговщины!

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Автор: 

Воздушные силы (2505) Шахед (1282) война в Украине (5124)


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Кацапські під@раси пруться вже в сторону Києва 😣
Здохніть падли всі на рф і забудьте про Украіну !!
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09.07.2025 18:36 Ответить
 
 