Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные силы
Вечером 9 июля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
Движение ударных беспилотников
- Группа вражеских БпЛА из Брянской обл., РФ на север Сумщины и Черниговщины!
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Здохніть падли всі на рф і забудьте про Украіну !!