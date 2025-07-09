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Новости Обстрелы Запорожья Атака беспилотников на Запорожье
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Взрывы раздавались на Запорожье на фоне угрозы дронов и КАБов

взрывы раздавались в Запорожье

Поздно вечером среды, 9 июля, во время воздушной тревоги были слышны взрывы на Запорожье.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Угроза ударных беспилотников по Запорожской области, - сообщил Федоров в 23:01.

Угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и г. Запорожье, - сообщил чиновник в 23:04.

Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах, - сообщил Федоров в 23:10.

Ранее сообщалось, что вечером 9 июля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

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обстрел (28420) Запорожская область (3293)


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