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Новости Атака беспилотников на Запорожье
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Россияне атаковали Запорожье: загорелась крыша многоэтажки

В результате атаки РФ в Запорожье горела крыша многоэтажки

Вечером понедельника, 14 июля, российские захватчики атаковали Запорожье. Произошел пожар на крыше многоэтажки.

Об этом в телеграм сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

"В результате вражеской атаки произошел пожар на крыше многоэтажки. Предварительно, люди не пострадали", - сообщил Федоров в 22:00.

Перед этим сообщалось об угрозе вражеских ударных дронов для Запорожья и области.

Ранее сообщалось, что во второй половине дня понедельника, 14 июля, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

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