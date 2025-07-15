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С вечера враг атакует Запорожье и район беспилотниками. По Гуляйполю ударил из артиллерии, есть раненые

Пожежа після обстрілів у Запоріжжі

Российские захватчики ночью атаковали Запорожье и район ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

В результате атак вспыхнули пожары. Взрывной волной и обломками поврежден ангар и админздание инфраструктурного объекта.

Около 2:00 оккупанты накрыли Гуляйполе из артиллерии. В частности, в результате обстрела поврежден частный дом.

"Получила ранения супружеская пара: 60-летняя женщина и 66-летний мужчина", - отметил Федоров.

Также читайте: Россияне обстреляли Гуляйпольскую громаду: ранен мужчина

Автор: 

Гуляйполе (93) Запорожье (2713) обстрел (28539) Запорожская область (3310) Запорожский район (178) Пологовский район (91)


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