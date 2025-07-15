С вечера враг атакует Запорожье и район беспилотниками. По Гуляйполю ударил из артиллерии, есть раненые
Российские захватчики ночью атаковали Запорожье и район ударными беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
В результате атак вспыхнули пожары. Взрывной волной и обломками поврежден ангар и админздание инфраструктурного объекта.
Около 2:00 оккупанты накрыли Гуляйполе из артиллерии. В частности, в результате обстрела поврежден частный дом.
"Получила ранения супружеская пара: 60-летняя женщина и 66-летний мужчина", - отметил Федоров.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль