Новости Обстрелы Гуляйполя
Россияне обстреляли Гуляйпольскую громаду: ранен мужчина

Запорожская область

18 июня российская армия попала по Гуляйпольской громаде Запорожской области, получил ранения мужчина.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Россияне ударили по Гуляйпольской громаде Запорожской области.

Ранен 62-летний мужчина. Его доставили в больницу, медики оказывают необходимую помощь.

