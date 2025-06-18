УКР
Новини Обстріли Гуляйполя
Росіяни обстріляли Гуляйпільську громаду: поранено чоловіка

Запорізька область

18 червня російська армія поцілила по Гуляйпільській громаді Запорізької області, дістав поранення чоловік.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни поцілили по Гуляйпільській громаді Запорізької області.

Поранено 62-річного чоловіка. Його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу.

Також дивіться: Рашисти зруйнували багатоповерхівку у Гуляйполі на Запоріжжі. ФОТО

