Росіяни обстріляли Гуляйпільську громаду: поранено чоловіка
18 червня російська армія поцілила по Гуляйпільській громаді Запорізької області, дістав поранення чоловік.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Росіяни поцілили по Гуляйпільській громаді Запорізької області.
Поранено 62-річного чоловіка. Його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль