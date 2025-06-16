1 303 1
Рашисти зруйнували багатоповерхівку у Гуляйполі на Запоріжжі. ФОТО
Російські війська атакували артилерією багатоповерховий будинок у Гуляйполі Запорізької області.
Про це повідомили в ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни намагаються важким озброєнням знищити прифронтові села та міста. Черговий обстріл зруйнував багатоповерхівку у Гуляйполі", - йдеться у повідомленні.
Люди не постраждали.
Грицько Злий
