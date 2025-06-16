УКР
Рашисти зруйнували багатоповерхівку у Гуляйполі на Запоріжжі. ФОТО

Російські війська атакували артилерією багатоповерховий будинок у Гуляйполі Запорізької області.

Про це повідомили в ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни намагаються важким озброєнням знищити прифронтові села та міста. Черговий обстріл зруйнував багатоповерхівку у Гуляйполі", - йдеться у повідомленні.

Люди не постраждали.

Окупанти зруйнували багатоповерхівку у Гуляйполі 16 червня

Гуляйполе (114) обстріл (30978) Запорізька область (4084) Пологівський район (150)
Нестор Іванович їм з того світу помститься...
