Рашисти зруйнували багатоповерхівку у Гуляйполі на Запоріжжі. ФОТО

Російські війська атакували артилерією багатоповерховий будинок у Гуляйполі Запорізької області.

Про це повідомили в ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни намагаються важким озброєнням знищити прифронтові села та міста. Черговий обстріл зруйнував багатоповерхівку у Гуляйполі", - йдеться у повідомленні.

Люди не постраждали.

