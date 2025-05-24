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Новини Фото Обстріли Запорізької області
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Рашисти ударили по Гуляйполю та Біленькому: є пошкодження. ФОТО

Сьогодні, 24 травня 2025 року, війська РФ завдали удару по Гуляйполю Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок арилерійського обстрілу Гуляйполя зруйнований житловий будинок та господарські споруди.

У Біленькому Запорізького району ворог fpv-дроном атакував припаркований автомобіль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Запоріжжі: ворог обстріляв 12 населених пунктів, двоє людей зазнали поранень. ФОТОрепортаж

обстріл Запорізької області

На щастя, люди не постраждали.

Автор: 

Гуляйполе (101) Запорізька область (3692) Пологівський район (58)


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