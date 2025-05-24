Рашисты нанесли удары по Гуляйполю и Беленькому: есть повреждения. ФОТО

Сегодня, 24 мая 2025 года, войска РФ нанесли удар по Гуляйполю Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате арилерийского обстрела Гуляйполя разрушен жилой дом и хозяйственные постройки.

В Беленьком Запорожского района враг fpv-дроном атаковал припаркованный автомобиль.

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К счастью, люди не пострадали.