Рашисты нанесли удары по Гуляйполю и Беленькому: есть повреждения. ФОТО
Сегодня, 24 мая 2025 года, войска РФ нанесли удар по Гуляйполю Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате арилерийского обстрела Гуляйполя разрушен жилой дом и хозяйственные постройки.
В Беленьком Запорожского района враг fpv-дроном атаковал припаркованный автомобиль.
К счастью, люди не пострадали.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль