РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9751 посетитель онлайн
Новости Фото Обстрелы Запорожской области
794 1

Рашисты нанесли удары по Гуляйполю и Беленькому: есть повреждения. ФОТО

Сегодня, 24 мая 2025 года, войска РФ нанесли удар по Гуляйполю Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате арилерийского обстрела Гуляйполя разрушен жилой дом и хозяйственные постройки.

В Беленьком Запорожского района враг fpv-дроном атаковал припаркованный автомобиль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Запорожье: враг обстрелял 12 населенных пунктов, два человека получили ранения. ФОТОрепортаж

обстрел Запорожской области

К счастью, люди не пострадали.

Автор: 

Гуляйполе (90) Запорожская область (3166) Пологовский район (58)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 