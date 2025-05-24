Сутки в Запорожской области: враг обстрелял 12 населенных пунктов, двое людей получили ранения. ФОТОрепортаж
Вчера мишенью врага стали Щербаки, Малиновка, Малая Токмачка, Лобково, Каменское, Беленькое, Гуляйполе, Ровнополье, Новоданиловка, Новодаровка, Чаривне, Новопавловка
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Запорожской ОГА Иван Федоров и в полиции области.
Враг совершил 4 авиационных удара по Щербакам, Малиновке и Малой Токмачке. А также:
- 243 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Лобково, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Новодаровку и Новопавловку.
- 5 обстрелов из РСЗО накрыли Лобково и Новодаровку.
- 151 артиллерийский удар нанесен по территории Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новодаровки и Ровнополья.
В Ровнополье в результате артобстрела ранения получили двое местных жителей - 63-летний мужчина и 53-летняя женщина
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