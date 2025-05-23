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Новости Обстрелы Запорожской области
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В Запорожской области прогремели взрывы, - ОГА

вибух

Поздно вечером 22 мая в Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал он.

Перед этим Федоров предупреждал об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.

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Автор: 

взрыв (6792) Запорожская область (3168) баллистические ракеты (406) война в Украине (4489)


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23.05.2025 01:10 Ответить
 
 