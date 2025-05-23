В Запорожской области прогремели взрывы, - ОГА

Поздно вечером 22 мая в Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал он.

Перед этим Федоров предупреждал об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.

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