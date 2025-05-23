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Новини Обстріли Запорізької області
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У Запорізькій області пролунали вибухи, - ОВА

вибух

Пізно ввечері 22 травня в Запорізькій області пролунали вибухи.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - написав він.

Перед цим Федоров попереджав про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області.

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Автор: 

вибух (4503) Запорізька область (3692) балістичні ракети (436) війна в Україні (4526)


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23.05.2025 01:10 Відповісти
 
 