У Запорізькій області пролунали вибухи, - ОВА

Пізно ввечері 22 травня в Запорізькій області пролунали вибухи.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - написав він.

Перед цим Федоров попереджав про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області.

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