У Запорізькій області пролунали вибухи, - ОВА
Пізно ввечері 22 травня в Запорізькій області пролунали вибухи.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - написав він.
Перед цим Федоров попереджав про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області.
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показати весь коментар23.05.2025 01:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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