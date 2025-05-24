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Новини Фото Обстріли Запорізької області
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Доба на Запоріжжі: ворог обстріляв 12 населених пунктів, двоє людей зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Учора мішенню ворога стали Щербаки, Малинівка, Мала Токмачка, Лобкове, Кам’янське, Біленьке, Гуляйполе, Рівнопілля, Новоданилівка, Новодарівка, Чарівне, Новопавлівка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Запорізької ОВА Іван Федоров та у поліції області. 

Ворог здійснив 4 авіаційні удари по Щербаках, Малинівці та Малій Токмачці. А також:

  • 243 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку та Новопавлівку.
  • 5 обстрілів із РСЗВ накрили Лобкове та Новодарівку.
  • 151 артилерійський удар завдано по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки та Рівнопілля.

У Рівнопіллі внаслідок артобстрілу поранення дістали двоє місцевих жителів – 63-річний чоловік і 53-річна жінка

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Обстріли Запорізької області
Обстріли Запорізької області
Обстріли Запорізької області
Обстріли Запорізької області

Автор: 

Запорізька область (3700) Пологівський район (60) Рівнопілля (1)


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