Рашисты разрушили многоэтажку в Гуляйполе в Запорожской области. ФОТО

Российские войска атаковали артиллерией многоэтажный дом в Гуляйполе Запорожской области.

Об этом сообщили в ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне пытаются тяжелым вооружением уничтожить прифронтовые села и города. Очередной обстрел разрушил многоэтажку в Гуляйполе", - говорится в сообщении.

Люди не пострадали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили по Гуляйполю и Беленькому: есть повреждения. ФОТО