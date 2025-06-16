РУС
Рашисты разрушили многоэтажку в Гуляйполе в Запорожской области. ФОТО

Российские войска атаковали артиллерией многоэтажный дом в Гуляйполе Запорожской области.

Об этом сообщили в ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне пытаются тяжелым вооружением уничтожить прифронтовые села и города. Очередной обстрел разрушил многоэтажку в Гуляйполе", - говорится в сообщении.

Люди не пострадали.

Оккупанты разрушили многоэтажку в Гуляйполе 16 июня

Гуляйполе (103) обстрел (29640) Запорожская область (3547) Пологовский район (150)
