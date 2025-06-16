1 303 1
Рашисты разрушили многоэтажку в Гуляйполе в Запорожской области. ФОТО
Российские войска атаковали артиллерией многоэтажный дом в Гуляйполе Запорожской области.
Об этом сообщили в ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Россияне пытаются тяжелым вооружением уничтожить прифронтовые села и города. Очередной обстрел разрушил многоэтажку в Гуляйполе", - говорится в сообщении.
Люди не пострадали.
