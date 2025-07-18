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Новости Обстрелы Запорожской области
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Ночью враг ударил по Степногорску КАБами, погиб мужчина

Россияне КАБами ударили по Степногорску

В ночь на 18 июля российские захватчики атаковали Степногорскую громаду Запорожской области. Погиб 64-летний мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров

"Ночью враг ударил по громаде КАБами.

Попал по жилой застройке. Убил одного человека. Начался пожар в нескольких многоэтажных домах", - говорится в сообщении.

В течение суток россияне нанесли 490 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области:

  • Войска РФ совершили 7 авиационных ударов по Степногорску, Плавням, Гуляйполю и Белогорью.
  • 328 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Малокатериновку, Андреевку, Григорьевку, Беленькое, Каменское, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное.
  • Обстрелом из РСЗО накрыли Гуляйполе.
  • 154 артиллерийских удара нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Новоселовки и Чаривного.

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Автор: 

Гуляйполе (94) обстрел (28582) Запорожская область (3316) Васильевский район (66) Пологовский район (97) Степногорск (24)


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