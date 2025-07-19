Враг бьет по прифронтовым громадам Запорожья: горят здания и пожары на открытых территориях
Российские войска обстреливают из артиллерии и атакуют дронами прифронтовые громады Запорожской области, в результате чего возникают пожары.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате атаки fpv-дрона загорелись хозяйственные постройки на частном дворе в Гуляйполе.
В Беленьком Запорожского района в результате атаки ствольной артиллерии возник пожар, площадью 2,5 га.
Сообщается, что, к счастью, люди не пострадали.
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