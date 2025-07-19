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Новости Обстрелы Запорожской области
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Враг бьет по прифронтовым громадам Запорожья: горят здания и пожары на открытых территориях

Атаки на прифронтовые общины Запорожья

Российские войска обстреливают из артиллерии и атакуют дронами прифронтовые громады Запорожской области, в результате чего возникают пожары.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате атаки fpv-дрона загорелись хозяйственные постройки на частном дворе в Гуляйполе.

В Беленьком Запорожского района в результате атаки ствольной артиллерии возник пожар, площадью 2,5 га.

Сообщается, что, к счастью, люди не пострадали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С вечера враг атакует Запорожье и район беспилотниками. По Гуляйполю ударил из артиллерии, есть раненые

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Гуляйполе (95) обстрел (28604) Запорожская область (3318) Запорожский район (181) Пологовский район (99) Беленькое (9)


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