Сили ППО працювали в Запоріжжі на тлі атаки "шахедів"

У Запоріжжі працювали Сили протиповітряної оборони на тлі атаки російських безпілотників. У місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Увага. Ворожий БпЛА ударного типу рухається у бік м. Запоріжжя, - повідомлялося о 22:45.

Працює наша ППО‼ До відбою залишайтеся у безпечних місцях, - повідомив Федоров о 22:51.

Раніше повідомлялося, що російські війська обстрілюють з артилерії та атакують дронами прифронтові громади Запорізької області, унаслідок чого виникають пожежі.

Читайте також: Вже понад 16 годин лунає тривога: ворог атакував Запоріжжя щонайменше 24 "шахедами"