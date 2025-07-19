Сили ППО працювали в Запоріжжі на тлі атаки "шахедів"
У Запоріжжі працювали Сили протиповітряної оборони на тлі атаки російських безпілотників. У місті та області було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Увага. Ворожий БпЛА ударного типу рухається у бік м. Запоріжжя, - повідомлялося о 22:45.
Працює наша ППО‼ До відбою залишайтеся у безпечних місцях, - повідомив Федоров о 22:51.
Раніше повідомлялося, що російські війська обстрілюють з артилерії та атакують дронами прифронтові громади Запорізької області, унаслідок чого виникають пожежі.
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