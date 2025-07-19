Силы ПВО работали в Запорожье на фоне атаки "шахедов"
В Запорожье работали Силы противовоздушной обороны на фоне атаки российских беспилотников. В городе и области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Внимание. Вражеский БПЛА ударного типа движется в сторону г. Запорожье, - сообщалось в 22:45.
Работает наша ПВО‼ До отбоя оставайтесь в безопасных местах, - сообщил Федоров в 22:51.
Ранее сообщалось, что российские войска обстреливают из артиллерии и атакуют дронами прифронтовые громады Запорожской области, в результате чего возникают пожары.
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