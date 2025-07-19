РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5844 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников на Запорожье
202 0

Силы ПВО работали в Запорожье на фоне атаки "шахедов"

ппо

В Запорожье работали Силы противовоздушной обороны на фоне атаки российских беспилотников. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание. Вражеский БПЛА ударного типа движется в сторону г. Запорожье, - сообщалось в 22:45.

Работает наша ПВО‼ До отбоя оставайтесь в безопасных местах, - сообщил Федоров в 22:51.

Ранее сообщалось, что российские войска обстреливают из артиллерии и атакуют дронами прифронтовые громады Запорожской области, в результате чего возникают пожары.

Читайте также: Уже более 16 часов раздается тревога: враг атаковал Запорожье по меньшей мере 24 "шахедами"

Автор: 

беспилотник (3958) Запорожье (2716) ПВО (2959) Запорожская область (3318) Запорожский район (181)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 