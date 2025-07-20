Атака "шахедів" на Запоріжжя: постраждав чоловік, сталися пожежі, пошкоджені будинки (оновлено)

У ніч на неділю, 20 липня, в Запорізькій області прогриміли вибухи на тлі атаки російських дронів.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибухи у Запорізькій області‼ До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - повідомив посадовець о 00:59.

"Повторні вибухи у Запорізькій області", - повідомив Федоров о 01:12.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу БпЛА та про швидкісну ціль на Запоріжжя.

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О 01:45 Федоров повідомив, що внаслідок російської атаки постраждала одна людина.

"Поранено чоловіка, горить будинок, є пожежі на відкритій території. Такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район. Внаслідок атаки БпЛА пошкоджені приватні будинки. Сталося кілька займань. Дістала поранень одна людина", - сказано в повідомленні.

Інші наслідки встановлюються.

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