Рашисти вдарили по Запоріжжю та Василівському району: поранено трьох жінок, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

У ніч проти неділі, 20 липня 2025 року, війська РФ атакували територію Запорізької області. Під ударом перебували Запоріжжя, Запорізький та Василівський райони області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Два удари з РСЗВ та щонайменше 14 ударних безпілотників атакували вночі Запоріжжя та Запорізький район.

Внаслідок атаки понівечені кілька приватних будинків, пошкоджені вікна та фасад у багатоповерхівці. Виникли пожежі", - зазначив він.

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За уточненими даними, поранена 69-річна жінка. Їй надається вся необхідна допомога.















Також за даними ОВА, дві жінки поранені під час ворожих атак по Василівському району.

64-річна та 73-річна жінки зазнали поранення, коли ворожий дрон ударив по їхньому будинку у Приморському.

У будинку вибиті вікна та пошкоджений фасад. Жінкам надана вся необхідна медична допомога.

Упродовж доби окупанти завдали 457 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Плавнях, Гуляйполю, Ольгівському, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці та Червоній Криниці.

328 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Нове Запоріжжя, Новослобідку, Нижню Хортицю, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Ольгівське.

8 обстрілів із РСЗВ накрили Запоріжжя, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки та Малу Токмачку.

113 артилерійських ударів завдано по території Малокатеринівки, Біленького, Приморського, Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаки та Малу Токмачку.

113 артилерійських ударів завдано по території Малокатеринівки, Біленького, Приморського, Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Ольгівського.