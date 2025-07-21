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Зеленський зустрівся із керівниками посольств України: Пріоритети - зброя, санкції та інтеграція з ЄС і НАТО. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками українських посольств.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, він визначив ключові пріоритети для української дипломатії.

"Перше – зброя. Зараз ключове – це дрони, всі типи дронів. На рівні посольств треба максимально підтримувати пошук додаткового фінансування.

Друге – російські активи, посилення та синхронізація санкцій, конкретна відповідальність за війну.

Третє – інтеграція з ЄС і НАТО, реалізація двосторонніх безпекових угод, особлива увага нашим спеціальним форматам співпраці з партнерами.

Четверте – більше динаміки в перемовинах для закінчення війни. Повернення полонених, повернення дітей, які були викрадені Росією, та підготовка зустрічі лідерів.

П’яте – маємо зберігати зв’язок усіх наших людей з Україною. Все, що потрібно для наших людей за кордоном і може бути забезпечено, повинно бути забезпечено", - додав президент.

Читайте: Сибіга із понад 80-ма послами відвідали Запоріжжя у переддень наради послів. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24788) посол (1127)


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Топ коментарі
+2
зЄради цього їх сюди послів ПРитягнув тіньовий ПРодюсер-ларьочнік Козир Андрійович?
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21.07.2025 16:50 Відповісти
+1
Куди дівся Данілов? - тиж його послав послом в Молдову
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21.07.2025 16:50 Відповісти
+1
Заграє перед виборами з тими, хто виїхав..шукає новий лохторат..

Доречі, а ні слова про військових - виплати/житло/компенсації/реабілітація..
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21.07.2025 16:53 Відповісти
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зЄради цього їх сюди послів ПРитягнув тіньовий ПРодюсер-ларьочнік Козир Андрійович?
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21.07.2025 16:50 Відповісти
Куди дівся Данілов? - тиж його послав послом в Молдову
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21.07.2025 16:50 Відповісти
Данілав тіхонька пашьол в лєс діпламатіі , скоро так буде й з Умєровим - а от що буде робити його рідня у США ?
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21.07.2025 17:22 Відповісти
Особенно прикольно выглядит пятый пункт. Особенно на фоне дела ех-мин.еда Чернышова
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21.07.2025 16:52 Відповісти
А как красиво посольство Анан подставило с закупкой Rochel! ОПа откат получила а Анан чуть не лишилась карьеры!
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21.07.2025 16:53 Відповісти
Заграє перед виборами з тими, хто виїхав..шукає новий лохторат..

Доречі, а ні слова про військових - виплати/житло/компенсації/реабілітація..
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21.07.2025 16:53 Відповісти
Придурку ти хоч знаєш які функції виконує посол ?
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21.07.2025 16:58 Відповісти
А про головне забув сказати.А ну ка буржуї бегом давайте гроші,бабкі,зузи,капусту...І то побистрєй...)
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21.07.2025 17:05 Відповісти
А може чотирижди уклоніста мобілізувати,а коли повернеться то повернеться до виборчих обов'язків.Що це за Верховний Головнокомандувач,який не був солдатом.Приклад треба брати з Ізраїлю,з королевської сім,ї Об'єднаного Королівства
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21.07.2025 17:17 Відповісти
Читайте так - "Пріоритети - зброя, санкції та інтеграція з ЄС і НАТО. Ці напрямки ні в якому разі не чіпати. Тільки галас про те, що партнери нічого не хочуть робити!"
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21.07.2025 17:18 Відповісти
Питання до Зеленського, як в пустоту: коли з ******* буде відкликано латентного рашистського агента Тарана для його затримання, взяття під варту і суду?
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21.07.2025 18:17 Відповісти
Скільки ще цей цирк буде продовжуватися ,імітація дій якісь плани переплани, ,кластери , потужності ,щоб тільки почути аплодисменти
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21.07.2025 18:32 Відповісти
 
 