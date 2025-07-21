Зеленський зустрівся із керівниками посольств України: Пріоритети - зброя, санкції та інтеграція з ЄС і НАТО. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками українських посольств.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, він визначив ключові пріоритети для української дипломатії.
"Перше – зброя. Зараз ключове – це дрони, всі типи дронів. На рівні посольств треба максимально підтримувати пошук додаткового фінансування.
Друге – російські активи, посилення та синхронізація санкцій, конкретна відповідальність за війну.
Третє – інтеграція з ЄС і НАТО, реалізація двосторонніх безпекових угод, особлива увага нашим спеціальним форматам співпраці з партнерами.
Четверте – більше динаміки в перемовинах для закінчення війни. Повернення полонених, повернення дітей, які були викрадені Росією, та підготовка зустрічі лідерів.
П’яте – маємо зберігати зв’язок усіх наших людей з Україною. Все, що потрібно для наших людей за кордоном і може бути забезпечено, повинно бути забезпечено", - додав президент.
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