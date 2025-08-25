Украинцы, получившие паспорт РФ на ВОТ, остаются гражданами Украины, - глава ГМС Науменко

Украина не признает принудительную паспортизацию на оккупированных территориях, которую проводит Россия. Это отмечает Закон.

Об этом заявила председатель Государственной миграционной службы Наталья Науменко в интервью Цензор.НЕТ.

"Все граждане, которые там проживали на момент оккупации, являются гражданами Украины. Их дети, которые там рождаются, также являются гражданами Украины.

К ним могут быть вопросы у правоохранительных органов относительно коллаборационной деятельности. Но это - другая история. Которая никак не связана с гражданством. Люди, которые проживают на временно оккупированных территориях, были и будут гражданами Украины. И государство их признает своими гражданами", - пояснила она.

Науменко отметила, что есть люди, которые получили паспорт РФ, поскольку не могли иначе выжить в условиях оккупации.

"Но если человек получил паспорт российской федерации и поддерживает Россию в этой агрессивной войне, одобряет нападение на Украину, работает в органах оккупационной власти, - к таким будут вопросы. Если их действия после получения российского паспорта будут создавать угрозу национальной безопасности Украины, и это установят спецслужбы, это может быть основанием для потери гражданства Украины. Потому что, в таком случае, ты не принудительно получил паспорт, а добровольно и сознательно его взял. А теперь поддерживаешь российскую федерацию как государство, которое напало на территорию Украины", - добавила глава ГМС.

В то же время, об автоматическом лишении гражданства речь не идет.

"Есть соответствующие процедуры - собирается доказательная база, пишутся выводы и т.п. И только после этого принимается решение о потере гражданства. В подавляющем большинстве, мы понимаем, что люди получали эти документы сугубо для того, чтобы выжить. Довольно часто мы получаем через Уполномоченного по правам человека или на нашу электронную почту обращения от людей, которые сообщают, что вынуждены были получить российские паспорта, и просят считать это принудительной паспортизацией", - продолжила Науменко.

Если человек выехал в РФ и получил там российский паспорт

"Здесь уже добровольность четко прослеживается, поэтому это совсем другая история. Ты не просто выехал и получил паспорт, ты прошел процедуру. При оккупации была просто массовая паспортизация без соблюдения процедуры вступления в гражданство российской федерации, и тебя заставили автоматически получить паспорт. А когда ты приехал на территорию Российской Федерации и хочешь там получить паспорт, ты сознательно должен подать заявление, где указываешь, что просишь предоставить российское гражданство. Как это, например, было с Ани Лорак. Она же прошла процедуру получения гражданства российской федерации", - ответила глава ГМС.

