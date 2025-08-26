Еще одну девушку удалось вернуть с оккупированных территорий
С временно оккупированных территорий Украины вернули девушку, которая, несмотря на многолетнее давление и ограничения, продолжала учиться в украинской школе онлайн и стремилась получить образование в свободной Украине.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ребенка вернули в рамках инициативы президента Bring Kids Back UA.
Ермак отметил, что сейчас девушка в безопасности рядом с родными, получает необходимую поддержку и готовится поступать в украинский университет.
"Спасибо Украинской сети за права ребенка за помощь в возвращении. Мы выполняем задание президента - возвращаем всех наших детей", - сказал руководитель Офиса президента.
