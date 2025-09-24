Украине удалось вернуть 1641 перемещенного или депортированного РФ ребенка, - Лубинец

Украине удалось вернуть 6030 украинских граждан, включая 364 гражданских, и 1641 ребенка в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во время выступления на Ришелье-форуме публичной службы "Права человека в Украине: оптика изменений".

"Приоритетным направлением работы стал вопрос возвращения депортированных и принудительно перемещенных Россией украинских детей, военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских. Сейчас совместными усилиями Украине удалось вернуть 6 030 наших граждан, включая 364 гражданских. Также в рамках Bring Kids Back UA удалось вернуть 1641 ребенка", - отметил омбудсмен.

Также читайте: Лубинец сообщил ООН и МККК о расстреле россиянами семьи в Донецкой области и похищении ребенка

Напомним, ранее первая леди Елена Зеленская заявила, что в Украину удалось вернуть 1625 детей, которых похитила Россия, но такими темпами понадобится 50 лет, чтобы вернуть их всех.