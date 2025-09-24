РУС
Лубинец сообщил ООН и МККК о расстреле россиянами семьи на Донетчине и похищении ребенка

війна

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил ООН и МККК, что в Донецкой области россияне расстреляли семью и использовали ребенка как живой щит.

Об этом Лубинец написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"В соцсетях распространяется видео, опубликованное Третьим армейским корпусом с вероятным радиоперехватом разговоров российских военных. Согласно этой записи, во время штурма населенного пункта Шандриголово Донецкой области, российские солдаты получили приказ от командира - "убивать всех без разбора". Оккупанты ворвались в жилой дом мирных людей, расстреляли родителей, а девочку забрали и использовали, как живой щит во время дальнейшего штурма", - напомнил он.

Омбудсмен подчеркнул, что такие действия являются циничным нарушением международного гуманитарного права, четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения и всех обычаев ведения войны.

Также читайте: Видео убийств или ранения украинцев на российских телеграм-каналах приравнивается к военному преступлению, - комиссия ООН

"Убийство гражданских и использование ребенка как прикрытие - военное преступление и преступление против человечности, за которое нет оправданий.

Я уже направил официальные письма в ООН и МККК. Международное сообщество должно немедленно отреагировать на эти жестокие преступления России", - добавил он.

Также читайте: Российские военные расстреляли трех гражданских на ВОТ Херсонщины, - Центр нацсопротивления

Напомним, ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Шандриголово в Донецкой области российские военные расстреляли семью гражданских и захватили несовершеннолетнюю девочку.

Автор: 

ООН (4255) расстрел (523) Красный Крест (444) Донецкая область (10843) Лубинец Дмитрий (500)
Виразять занепокоєння?
показать весь комментарий
24.09.2025 16:21 Ответить
А війна поруч,а мужики під юбками сидять
показать весь комментарий
24.09.2025 16:36 Ответить
 
 