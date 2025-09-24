Лубинец сообщил ООН и МККК о расстреле россиянами семьи на Донетчине и похищении ребенка
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил ООН и МККК, что в Донецкой области россияне расстреляли семью и использовали ребенка как живой щит.
Об этом Лубинец написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"В соцсетях распространяется видео, опубликованное Третьим армейским корпусом с вероятным радиоперехватом разговоров российских военных. Согласно этой записи, во время штурма населенного пункта Шандриголово Донецкой области, российские солдаты получили приказ от командира - "убивать всех без разбора". Оккупанты ворвались в жилой дом мирных людей, расстреляли родителей, а девочку забрали и использовали, как живой щит во время дальнейшего штурма", - напомнил он.
Омбудсмен подчеркнул, что такие действия являются циничным нарушением международного гуманитарного права, четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения и всех обычаев ведения войны.
"Убийство гражданских и использование ребенка как прикрытие - военное преступление и преступление против человечности, за которое нет оправданий.
Я уже направил официальные письма в ООН и МККК. Международное сообщество должно немедленно отреагировать на эти жестокие преступления России", - добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Шандриголово в Донецкой области российские военные расстреляли семью гражданских и захватили несовершеннолетнюю девочку.
