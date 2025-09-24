Лубінець повідомив ООН та МКЧХ про розстріл росіянами сім’ї на Донеччині та викрадення дитини

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив ООН та МКЧХ, що в Донецькій області росіяни розстріляли сім’ю та використали дитину як живий щит.

Про це Лубінець написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"У соцмережах поширюється відео, опубліковане Третім армійським корпусом з ймовірним радіоперехопленням розмов російських військових. Згідно із цим записом, під час штурму населеного пункту Шандриголове на Донеччині, російські солдати отримали наказ від командира: "вбивати всіх без розбору". Окупанти увірвалися до житлового будинку мирних людей, розстріляли батьків, а дівчинку забрали і використали як живий щит під час подальшого штурму", - нагадав він.

Омбудсмен наголосив, що такі дії є цинічним порушенням міжнародного гуманітарного права, четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення та всіх звичаїв ведення війни.

"Вбивство цивільних та використання дитини як прикриття - воєнний злочин і злочин проти людяності, за який немає виправдань.

Я вже надіслав офіційні листи до ООН та МКЧХ. Міжнародна спільнота має негайно відреагувати на ці жорстокі злочини Росії", - додав він.

Нагадаємо, рінше повідомлялося, що у районі населеного пункту Шандриголове в Донецькій області російські військові розстріляли сім’ю цивільних та захопили неповнолітню дівчинку.