РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9462 посетителя онлайн
Новости Возвращение детей из оккупации
383 10

1625 похищенных Россией детей удалось вернуть в Украину, - Зеленская

Елена Зеленская

Первая леди Елена Зеленская заявила, что в Украину удалось вернуть 1 625 детей, которых похитила Россия, но такими темпами понадобится 50 лет, чтобы вернуть их всех.

Об этом она сказала во время заседания Международной коалиции за возвращение украинских детей на полях Генассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря этим совместным усилиям было возвращено 1625 детей. За каждым именем стоят месяцы поисков, переговоров и рисков. Но такими темпами понадобится 50 лет, чтобы вернуть их всех, фактически целую жизнь. А эти дети не могут ждать всю жизнь", - подчеркнула первая леди.

Зеленская объяснила, что первые леди и представители гражданского общества работают в трех направлениях для восстановления жизни детей.

Читайте: Зеленский с командой и первой леди прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН

По ее словам, первое направление - это семья и убежище, второе - реинтеграция и исцеление, третье - самостоятельная жизнь.

"Уважаемые гости, возвращение украинских детей - это не политический вопрос. Это испытание нашей человечности. Это гуманитарный призыв. Когда речь идет о человечности, нейтралитет невозможен. Я уверена. Я призываю вас присоединиться к нам", - подчеркнула Зеленская.

Читайте также: Зеленский не собирается быть президентом всю жизнь, - первая леди

Автор: 

дети (6732) возврат (276) Зеленская Елена (229)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Заслуга її тільки в тому що не заважала.І то не факт що не заважала
показать весь комментарий
23.09.2025 19:46 Ответить
+5
о Скумбрія по 8 виповзла ..що закликала здавати позиції ЗСУ

показать весь комментарий
23.09.2025 20:09 Ответить
+5
Лицемірство не має меж
показать весь комментарий
23.09.2025 20:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Заслуга її тільки в тому що не заважала.І то не факт що не заважала
показать весь комментарий
23.09.2025 19:46 Ответить
Хто не знав не знав, та й забув. З 2014 по 2016 рік українських дітей вивозила до РФ цілоими дитячіми будинками Єлізаветта Глінка, доктор Ліза, громадянка США. І ніхто і ніколи зі Штатів цього не засуджував.
показать весь комментарий
23.09.2025 19:48 Ответить
Дякуючи першої леди екс-президента ми повертаємо дітей до нормального життя.
показать весь комментарий
23.09.2025 19:56 Ответить
сьогодні почула фразу від Цибулька - влада мстить Україні за те , що не дали українці ввести танки рашці до Києва.
Додам від себе - досмстилися до того, що вже й рашка їх не прийме досебе , як РИГА-ПЕРШОГО
показать весь комментарий
23.09.2025 20:03 Ответить
о Скумбрія по 8 виповзла ..що закликала здавати позиції ЗСУ

показать весь комментарий
23.09.2025 20:09 Ответить
Лицемірство не має меж
показать весь комментарий
23.09.2025 20:14 Ответить
Ох Олено ,Олено Краще ти б мовчала,бо ми памятаємо,як ти розповсюджувала рекламу параші,щоб сповіщали переміщення колон ЗСУ в 1914р.і за це отримають 15000 рублів,а твій коханив говорив сепарам--"молодці що зупиняєте бронетранспортери ЗСУ і треба всіляко шкодить владі" Ми все памятаємо!!!
показать весь комментарий
23.09.2025 20:21 Ответить
А окрім шопінгу і ляпання язиком ця "скумбрія по 8" що зробила для повернення дітей? Організувала якийсь фонд, куди "доїть" Пінчука, дєрьмака, агрохімію, татарвора, подляка, шиферів-шаурмів та інших шмигалів-умєрових? Чи достатньо, що "єдиний марафєт" (який дуже непагано фінансується з бюджету) оголошує збір на потреби ЗСУ? (цинізм дуже високого ґатунку)

Це - не "зелена пліснява", це - зелена гниль! Всі вони гнилі, хоча зовні і схожі на людей...
показать весь комментарий
23.09.2025 20:33 Ответить
це тих дітей що Оманська Гнида здала на знищення, гвалтування за перші доби широкомасштабної війни !

а мертвих дітей вже не повернеш , СкумбріяПо8
показать весь комментарий
23.09.2025 20:37 Ответить
 
 