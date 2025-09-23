1625 похищенных Россией детей удалось вернуть в Украину, - Зеленская

Первая леди Елена Зеленская заявила, что в Украину удалось вернуть 1 625 детей, которых похитила Россия, но такими темпами понадобится 50 лет, чтобы вернуть их всех.

Об этом она сказала во время заседания Международной коалиции за возвращение украинских детей на полях Генассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря этим совместным усилиям было возвращено 1625 детей. За каждым именем стоят месяцы поисков, переговоров и рисков. Но такими темпами понадобится 50 лет, чтобы вернуть их всех, фактически целую жизнь. А эти дети не могут ждать всю жизнь", - подчеркнула первая леди.

Зеленская объяснила, что первые леди и представители гражданского общества работают в трех направлениях для восстановления жизни детей.

По ее словам, первое направление - это семья и убежище, второе - реинтеграция и исцеление, третье - самостоятельная жизнь.

"Уважаемые гости, возвращение украинских детей - это не политический вопрос. Это испытание нашей человечности. Это гуманитарный призыв. Когда речь идет о человечности, нейтралитет невозможен. Я уверена. Я призываю вас присоединиться к нам", - подчеркнула Зеленская.

