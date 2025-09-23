1625 викрадених Росією дітей вдалось повернути в Україну, - Зеленська
Перша леді Олена Зеленська заявила, що до України вдалося повернути 1 625 дітей, яких викрала Росія, але такими темпами знадобиться 50 років, щоб повернути їх усіх.
Про це вона сказала під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на полях Генасамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ.
"Завдяки цим спільним зусиллям було повернуто 1625 дітей. За кожним іменем стоять місяці пошуків, переговорів та ризиків. Але такими темпами знадобиться 50 років, щоб повернути їх усіх, фактично ціле життя. А ці діти не можуть чекати все життя", - наголосила перша леді.
Зеленська пояснила, що перші леді та представники громадянського суспільства працюють у трьох напрямках для відновлення життя дітей.
За її словами, перший напрямок – це сім'я та притулок, другий - реінтеграція та зцілення, третій – самостійне життя.
"Шановні гості, повернення українських дітей – це не політичне питання. Це випробування нашої людяності. Це гуманітарний заклик. Коли йдеться про людяність, нейтралітет неможливий. Я впевнена. Я закликаю вас приєднатися до нас", - наголосила Зеленська.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Додам від себе - досмстилися до того, що вже й рашка їх не прийме досебе , як РИГА-ПЕРШОГО
Це - не "зелена пліснява", це - зелена гниль! Всі вони гнилі, хоча зовні і схожі на людей...
а мертвих дітей вже не повернеш , СкумбріяПо8
Принцип депутата: заявляємо що підвищимо податки на 50%, народ негодує, по факту підвищуємо податки на 25%, народ погоджується і заспокоюється, депутат щасливий.
Принцип Янєлоха Оманського: здаємо частину територій та населення рашистам, повертаємо території, полонених та дітей неймовірною ціною та зусиллями, перша леді Скумбрія, знаючи що її покажуть по ЗЄлємарафону, нагло піариться цифрами ніби її Янєлох повернув дітей особисто і забуває як 11 років тому передавала кацапам маршрути руху ЗСУ.