Новини Повернення дітей з окупації
1625 викрадених Росією дітей вдалось повернути в Україну, - Зеленська

Олена Зеленська

Перша леді Олена Зеленська заявила, що до України вдалося повернути 1 625 дітей, яких викрала Росія, але такими темпами знадобиться 50 років, щоб повернути їх усіх.

Про це вона сказала під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на полях Генасамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки цим спільним зусиллям було повернуто 1625 дітей. За кожним іменем стоять місяці пошуків, переговорів та ризиків. Але такими темпами знадобиться 50 років, щоб повернути їх усіх, фактично ціле життя. А ці діти не можуть чекати все життя", - наголосила перша леді.

Зеленська пояснила, що перші леді та представники громадянського суспільства працюють у трьох напрямках для відновлення життя дітей.

Читайте: Зеленський з командою та першою леді прибув до Нью-Йорка на Генасамблею ООН

За її словами, перший напрямок – це сім'я та притулок, другий - реінтеграція та зцілення, третій – самостійне життя.

"Шановні гості, повернення українських дітей – це не політичне питання. Це випробування нашої людяності. Це гуманітарний заклик. Коли йдеться про людяність, нейтралітет неможливий. Я впевнена. Я закликаю вас приєднатися до нас", - наголосила Зеленська.

Також читайте: З окупованих територій Херсонщини повернули ще одну групу дітей, - ОВА

Топ коментарі
+7
Заслуга її тільки в тому що не заважала.І то не факт що не заважала
показати весь коментар
23.09.2025 19:46 Відповісти
+6
Лицемірство не має меж
показати весь коментар
23.09.2025 20:14 Відповісти
+5
о Скумбрія по 8 виповзла ..що закликала здавати позиції ЗСУ

показати весь коментар
23.09.2025 20:09 Відповісти
Хто не знав не знав, та й забув. З 2014 по 2016 рік українських дітей вивозила до РФ цілоими дитячіми будинками Єлізаветта Глінка, доктор Ліза, громадянка США. І ніхто і ніколи зі Штатів цього не засуджував.
показати весь коментар
23.09.2025 19:48 Відповісти
Дякуючи першої леди екс-президента ми повертаємо дітей до нормального життя.
показати весь коментар
23.09.2025 19:56 Відповісти
сьогодні почула фразу від Цибулька - влада мстить Україні за те , що не дали українці ввести танки рашці до Києва.
Додам від себе - досмстилися до того, що вже й рашка їх не прийме досебе , як РИГА-ПЕРШОГО
показати весь коментар
23.09.2025 20:03 Відповісти
Ох Олено ,Олено Краще ти б мовчала,бо ми памятаємо,як ти розповсюджувала рекламу параші,щоб сповіщали переміщення колон ЗСУ в 1914р.і за це отримають 15000 рублів,а твій коханив говорив сепарам--"молодці що зупиняєте бронетранспортери ЗСУ і треба всіляко шкодить владі" Ми все памятаємо!!!
показати весь коментар
23.09.2025 20:21 Відповісти
А окрім шопінгу і ляпання язиком ця "скумбрія по 8" що зробила для повернення дітей? Організувала якийсь фонд, куди "доїть" Пінчука, дєрьмака, агрохімію, татарвора, подляка, шиферів-шаурмів та інших шмигалів-умєрових? Чи достатньо, що "єдиний марафєт" (який дуже непагано фінансується з бюджету) оголошує збір на потреби ЗСУ? (цинізм дуже високого ґатунку)

Це - не "зелена пліснява", це - зелена гниль! Всі вони гнилі, хоча зовні і схожі на людей...
показати весь коментар
23.09.2025 20:33 Відповісти
це тих дітей що Оманська Гнида здала на знищення, гвалтування за перші доби широкомасштабної війни !

а мертвих дітей вже не повернеш , СкумбріяПо8
показати весь коментар
23.09.2025 20:37 Відповісти
Принцип торгаша: накручуємо ціну вверх від дійсної ціни, клієнту дорого - вимагає знижку, поступаємося на кілька відсотків, клієнт купує продавець з профітом.

Принцип депутата: заявляємо що підвищимо податки на 50%, народ негодує, по факту підвищуємо податки на 25%, народ погоджується і заспокоюється, депутат щасливий.

Принцип Янєлоха Оманського: здаємо частину територій та населення рашистам, повертаємо території, полонених та дітей неймовірною ціною та зусиллями, перша леді Скумбрія, знаючи що її покажуть по ЗЄлємарафону, нагло піариться цифрами ніби її Янєлох повернув дітей особисто і забуває як 11 років тому передавала кацапам маршрути руху ЗСУ.
показати весь коментар
23.09.2025 20:58 Відповісти
 
 