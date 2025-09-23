1625 викрадених Росією дітей вдалось повернути в Україну, - Зеленська

Перша леді Олена Зеленська заявила, що до України вдалося повернути 1 625 дітей, яких викрала Росія, але такими темпами знадобиться 50 років, щоб повернути їх усіх.

Про це вона сказала під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на полях Генасамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки цим спільним зусиллям було повернуто 1625 дітей. За кожним іменем стоять місяці пошуків, переговорів та ризиків. Але такими темпами знадобиться 50 років, щоб повернути їх усіх, фактично ціле життя. А ці діти не можуть чекати все життя", - наголосила перша леді.

Зеленська пояснила, що перші леді та представники громадянського суспільства працюють у трьох напрямках для відновлення життя дітей.

За її словами, перший напрямок – це сім'я та притулок, другий - реінтеграція та зцілення, третій – самостійне життя.

"Шановні гості, повернення українських дітей – це не політичне питання. Це випробування нашої людяності. Це гуманітарний заклик. Коли йдеться про людяність, нейтралітет неможливий. Я впевнена. Я закликаю вас приєднатися до нас", - наголосила Зеленська.

