З окупованих територій Херсонщини повернули ще одну групу дітей, - ОВА

Ще одна група дітей із тимчасово окупованої Херсонщини повернулась на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що наймолодшій дитині – лише 9 місяців, найстаршій – 17 років.

"Жахіття окупації для них — вже позаду. Зараз діти у безпеці та отримують всю необхідну підтримку. Їх порятунок відбувся в межах ініціативи Президента Володимира Зеленського "Bring Kids Back UA" та завдяки зусиллям команди "Save Ukraine". Від початку року вдалося евакуювати 187 дітей з тимчасової окупації. Щиро дякую всім, хто продовжує боротися за повернення наших дітей", - додав Прокудін.

