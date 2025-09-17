УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9896 відвідувачів онлайн
Новини Повернення дітей з окупації
154 1

З окупованих територій Херсонщини повернули ще одну групу дітей, - ОВА

діти

Ще одна група дітей із тимчасово окупованої Херсонщини повернулась на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що наймолодшій дитині – лише 9 місяців, найстаршій – 17 років. 

"Жахіття окупації для них — вже позаду. Зараз діти у безпеці та отримують всю необхідну підтримку. Їх порятунок відбувся в межах ініціативи Президента Володимира Зеленського "Bring Kids Back UA" та завдяки зусиллям команди "Save Ukraine". Від початку року вдалося евакуювати 187 дітей з тимчасової окупації. Щиро дякую всім, хто продовжує боротися за повернення наших дітей", - додав Прокудін.

Читайте: Семеро людей, серед яких дитина, поранені внаслідок ворожих атак на Херсонщину. ФОТОрепортаж

Автор: 

діти (5308) окупація (6852) повернення (291) Херсонська область (6213)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже гарна новина...
показати весь коментар
17.09.2025 21:16 Відповісти
 
 