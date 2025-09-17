Семеро людей, серед яких дитина, поранені внаслідок ворожих атак на Херсонщину. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 17 вересня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Так, протягом дня військові армії РФ застосовували для атак на Херсонщину авіацію, артилерію, зокрема і реактивну, а також дрони різного типу.



Станом на 17:00 відомо, що внаслідок російських обстрілів постраждало семеро людей, серед яких дитина.



Вранці окупанти били по Херсону артилерією, вдень – скинули вибухівку з дрона на одну з вулиць. Травмовано двох місцевих жителів.

Близько 6:00 ворог вдарив авіацією по селу Інгулець. Там постраждало п’ятеро людей, серед них – трирічна дівчинка.



Також пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, гаражі та автотранспорт.

