Семеро людей, серед яких дитина, поранені внаслідок ворожих атак на Херсонщину. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 17 вересня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Так, протягом дня військові армії РФ застосовували для атак на Херсонщину авіацію, артилерію, зокрема і реактивну, а також дрони різного типу.
Станом на 17:00 відомо, що внаслідок російських обстрілів постраждало семеро людей, серед яких дитина.
Вранці окупанти били по Херсону артилерією, вдень – скинули вибухівку з дрона на одну з вулиць. Травмовано двох місцевих жителів.
Близько 6:00 ворог вдарив авіацією по селу Інгулець. Там постраждало п’ятеро людей, серед них – трирічна дівчинка.
Також пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, гаражі та автотранспорт.
