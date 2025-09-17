Семь человек, среди которых ребенок, ранены вследствие вражеских атак на Херсонщину. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 17 сентября российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в течение дня военные армии РФ применяли для атак на Херсонщину авиацию, артиллерию, в том числе и реактивную, а также дроны различного типа.



По состоянию на 17:00 известно, что вследствие российских обстрелов пострадали семь человек, среди которых ребенок.



Утром оккупанты били по Херсону артиллерией, днем - сбросили взрывчатку с дрона на одну из улиц. Травмированы двое местных жителей.

Также читайте: Россияне снова заминировали часть Херсона минами "лепесток", - Нацполиция

Около 6:00 враг ударил авиацией по селу Ингулец. Там пострадало пять человек, среди них - трехлетняя девочка.



Также повреждены частные и многоквартирные дома, гаражи и автотранспорт.

Читайте: Один человек погиб в результате удара по Херсону, - ОВА





