Семь человек, среди которых ребенок, ранены вследствие вражеских атак на Херсонщину. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 17 сентября российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, вследствие чего есть раненые.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
В частности, в течение дня военные армии РФ применяли для атак на Херсонщину авиацию, артиллерию, в том числе и реактивную, а также дроны различного типа.
По состоянию на 17:00 известно, что вследствие российских обстрелов пострадали семь человек, среди которых ребенок.
Утром оккупанты били по Херсону артиллерией, днем - сбросили взрывчатку с дрона на одну из улиц. Травмированы двое местных жителей.
Около 6:00 враг ударил авиацией по селу Ингулец. Там пострадало пять человек, среди них - трехлетняя девочка.
Также повреждены частные и многоквартирные дома, гаражи и автотранспорт.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль