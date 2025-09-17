317 0
Один человек погиб в результате удара по Херсону, - ОВА
16 сентября российские войска обстреляли Корабельный район Херсона, погиб человек.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Травмы, несовместимые с жизнью, получил 50-летний мужчина. Мои соболезнования родным и близким", - написал он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль