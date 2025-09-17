РУС
Один человек погиб в результате удара по Херсону, - ОВА

16 сентября российские войска обстреляли Корабельный район Херсона, погиб человек.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Травмы, несовместимые с жизнью, получил 50-летний мужчина. Мои соболезнования родным и близким", - написал он.

